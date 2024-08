DAX® - 200-Tages-Linie als Schlüsselfaktor

Die Stabilisierungstendenzen der letzten Tage haben nicht getäuscht. Zwar kam es gestern beim DAX® zu einer erneuten Belastungsprobe der 200-Tages-Linie (akt. bei 17.452 Punkten), doch erneut erwies sich der Durchschnitt als tragfähige Unterstützung. Auf den Punkt gebracht, definiert die Glättung der letzten 200 Tage die Demarkationslinie zwischen einer harten, aber letztlich gesunden Konsolidierung und einer Ausdehnung der jüngsten Korrektur andererseits. Oberhalb dieser Schlüsselmarke bildet das Tief von Mitte Juni bei 17.951 Punkten zusammen mit der zweiten Abwärtskurslücke bei 17.918/18.070 Punkten das nächste Erholungsziel, zumal der RSI gerade ein neues Einstiegssignal geliefert hat und zudem die Rückeroberung des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 17.363 Punkten) gelang. Gestern war an dieser Stelle leider kein Platz mehr, um auf die Börsenstimmung einzugehen. Dabei ist die Sentimentlage bemerkenswert, denn die aktuelle Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert sowohl einen überdurchschnittlichen Bullen- (40,5 %) als auch einen überdurchschnittlichen Bärenanteil (37,5 %). Entsprechend ist das Lager der Neutralen (22 %) so stark geräumt wie seit Herbst 2022 nicht mehr. Anlegerinnen und Anleger zeigen also „klare Kante“!

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.