Anleger hoffen auf Zinssenkungssignale durch Powell – Ethereum über 2.600 Dollar

Das alljährliche Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (Wyoming) dürfte mittlerweile seine Schatten vorauswerfen. Anleger hoffen, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft geringer ausfällt. Eine Rede durch Fed-Chef Jerome Powell auf dem Wirtschaftssymposium steht in diesem Zusammenhang am kommenden Freitag im Fokus.

Fed-Vertreter dürften wichtige geldpolitische Impulse senden

Weitere Reden durch Fed-Vertreter sollten Anleger am heutigen Abend im Blick behalten. So kommt neben Raphael Bostic (19:35 Uhr) auch Michael Barr zu Wort (20:45 Uhr).

Am Mittwochabend dürften die sogenannten „FOMC-Minutes“ ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen (20:00 Uhr), welche wichtige Hinweise über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik versprechen. Zwei Wochen nach der jüngsten Fed-Notenbanksitzung ist die Hoffnung groß, dass die US-Notenbank am kommenden September an den berüchtigten Zinsschrauben nach unten dreht.

Das „Fed-Watch-Tool“ aus dem Hause CME taxiert die Chance heute auf 26,5 Prozent, dass es zu einer Zinssenkung in Höhe von 50 Basispunkten kommt. Vor einer Woche hatte die Wahrscheinlichkeit für besagtes Szenario allerdings noch 53 Prozent betragen.