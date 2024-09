3 % oder 5 % Dividende: Klare Wahl … oder?!

3 % oder 5 % Dividende: Wie würdest du dich entscheiden? Die einzig richtige Wahl, die ich zulassen würde, lautet: Es kommt darauf an. Auch wenn beim Thema Rendite oder auch der Dividendenrendite häufig mehr als, nun ja, mehr erscheint, ganz so einfach ist es letztlich nicht.

Sehen wir uns heute drei Feinheiten an, wann 3 % oder 5 % Dividende aus unterschiedlichen Perspektiven heraus anders gesehen werden können. Vielleicht hilft dir das, in jeder Situation ein besserer Einkommensinvestor zu werden. Und auch: Vom High-Yield-Gedanken wegzukommen.

3 % oder 5 % Dividende: Das Verhältnis zu den Ergebnissen

Zwischen 3 % und 5 % Dividende liegen selbstverständlich zwei Prozentpunkte. So bemerkenswert diese bahnbrechende Erkenntnis auch ist: Sie ist wirklich nicht alles. Im Endeffekt kann der Anteil, den ein Management per Dividende an die Investoren auszahlt, sehr unterschiedlich sein. Trotz der verschiedenen Höhen der jeweiligen Auszahlungen.

Lass uns das an einem Beispiel verdeutlichen. Stell dir vor, du siehst eine Aktie mit 3 % Dividendenrendite. Ein Management besitzt jedoch eine eher moderate Ausschüttungspolitik. Dadurch werden lediglich 25 % des Gewinns (oder, freien Cashflows) für die Dividende verwendet. Wir sehen daher, dass mit einem überaus moderaten Ausschüttungsverhältnis eine sehr gute Auszahlung erreicht werden kann.

Beim zweiten Beispiel haben wir hingegen einen REIT. Er besitzt zwar 5 % Dividendenrendite, dafür werden über 80 % des Gewinns (oder, der Funds from Operations) für die Dividende verwendet. Im Endeffekt ist die Aktie mit 3 % Dividendenrendite daher am Gewinn bedeutend moderater bewertet.

Die erste wichtige Erkenntnis lautet daher: Die Höhe der Dividende ist lediglich eine Perspektive. Zwar definiert sie, welches passive Einkommen wir auch wirklich erhalten. Aber für die Bewertung muss diese Kennzahl nicht aussagekräftig sein. Hier ist das Ausschüttungsverhältnis in Kombination mit der Dividendenrendite der Indikator für die eigentliche Bewertung.

Dividendenwachstum: Der Alles-Veränderer!

Zwei Aktien mit 3 % oder auch 5 % Dividende können auch andere Unterschiede bestehen. Vielleicht sind die Ausschüttungsverhältnisse ähnlich. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Aber die Aktie mit der deutlich niedrigeren Dividendenrendite besitzt das deutlich stärkere Wachstum und zugleich auch Dividendenwachstum.

Auch dann ist diese Alternative häufig attraktiver. Eine Aktie mit über 5 % Dividende kann zwar ein hohes passives Einkommen ermöglichen. Wenn eine Aktie mit 3 % Dividendenrendite die eigene Ausschüttungssumme je Aktie um 10 % pro Jahr steigert, so ist das ein deutlicher Wertsteigerer. In unter 7 Jahren würde man rein rechnerisch sogar mit der zunächst niedrigeren Dividende eine höhere Ausschüttung erreichen. Zumindest gemessen an der initialen Investition.

Dividendenwachstum kann daher eine Dividendenaktie komplett umkrempeln. Als Einkommensinvestor ist es daher nicht nur unsere Aufgabe, den jetzigen Stand zu bewerten. Nein, sondern auch die Zukunftsaussichten und das weitere Wachstumspotenzial.

3 % oder 5 % Dividende: Welches Risiko, welches Fundament?

Zu guter Letzt möchte ich heute noch einen anderen Aspekt thematisieren. Wenn wir eine Aktie mit 3 % oder auch 5 % Dividende erhalten können, sollten wir nicht nur die Rendite betrachten. Unser Fokus sollte auch dem Risiko gelten, das wir dafür eingehen. Beziehungsweise: Welchen Preis wir insgesamt für die Aktie eines Unternehmens bezahlen.

Vielleicht ist eine Aktie mit einer hohen Dividendenrendite sehr zyklisch. Oder sie besitzt ein Geschäftsmodell, das andere Tücken oder Risiken mit sich bringt. Es ist wichtig für uns, dass wir uns alles ansehen. Das Geschäft, die Produkte und eben das, was die Dividende letztlich überhaupt einbringt.

Gerade Aktien mit einer niedrigeren Dividendenrendite haben häufig defensivere Geschäftsmodelle, die zugleich zeitloser sind. Das gilt selbstverständlich nicht für jede Aktie und nicht allgemein. Aber es ist wichtig, dass wir den Kontext insgesamt bewerten. Auch das Risiko ist ein Teil des Analyse-Prozesses. Vor allem, wenn wir die Wahl zwischen 3 % oder 5 % Dividende haben.

Der Artikel 3 % oder 5 % Dividende: Klare Wahl … oder?! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Aktienwelt360 2024