EQS-News: The NAGA Group schließt Sponsoring-Partnerschaft mit Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund

The NAGA Group schließt Sponsoring-Partnerschaft mit Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund



Hamburg, 4. September 2024 – Die The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, hat mit Borussia Dortmund (BVB) eine Partnerschaft für die laufende und kommende Bundesliga-Saison 2025/2026 geschlossen.

Als offizieller Partner des BVB erhält die NAGA Group die exklusiven Rechte zur Nutzung des BVB-Partner-Logos auf mehreren Märkten sowie die Rechte für die Abbildung der Spieler des Vereins in Marketingmaterialien. Darüber hinaus wird die Marke NAGA bei Heimspielen der Borussia auf den LED-Werbebanden im Signal Iduna Park zu sehen sein.

Nach dem Zusammenschluss mit der Key Way Group will die neue The NAGA Group ihre Markenbekanntheit in ihrem wichtigsten Kernmarkt Deutschland sowie in weiteren wichtigen globalen Regionen stärken und neue Zielgruppen für ihre Produkte gewinnen.

Octavian Patrascu, CEO der The NAGA Group: „Wir freuen uns über die Möglichkeit, Borussia Dortmund zu sponsern, einen Verein, der unsere Ambitionen und unser Engagement für eine Reise des kontinuierlichen Wachstums und Erfolgs teilt. Als eines der führenden deutschen Fintech-Unternehmen ist es das Ziel von NAGA, verschiedene Branchen und Produkte in einer einzigen SuperApp zu vereinen. So wie die Borussia eine starke und leidenschaftliche Fangemeinde aufgebaut hat, ist NAGA bestrebt, eine lebendige soziale Plattform zu schaffen, die Nutzer in der Finanzwelt verbindet. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere Marke mit einem Community-getriebenen Team zu verbinden und unsere innovative Finanzplattform und -dienstleistungen ambitionierten Fans, die sich für die Kapitalmärkte interessieren und unseren Erfolgswillen teilen, zugänglich zu machen.“

Carsten Cramer, Geschäftsführer des BVB: „Wir freuen uns sehr, NAGA als neuen Partner begrüßen zu dürfen. Diese Zusammenarbeit verbindet die Innovationskraft eines führenden Fintech-Unternehmens mit der Leidenschaft und Tradition des BVB. Wir blicken mit Vorfreude auf die gemeinsamen Projekte dieser Partnerschaft.“



Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com

