APA ots news: Großer Erfolg der ersten Fußball-Feriencamps von 11teamsports und Allianz Österreich

Wien (APA-ots) - - 2.500 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren nahmen an 50 Camps in Österreich an den 11teamsports Academy Camps teil - Durch die Unterstützung der Trainings möchte die Allianz einmal mehr auf die Wichtigkeit von Sport und Bewegung zur Gesundheitsprävention hinweisen Während der Sommerferien fanden erstmals an 50 Standorten in ganz Österreich die Academy Camps des Fußball- und Teamsportspezialisten 1 1teamsports statt. Rund 2.500 sportbegeisterte Kinder und Jugendliche nahmen daran teil und erlebten unvergessliche Momente voller Bewegung und Spaß. Die Allianz Österreich unterstützte die Fußball- Feriencamps, um die Gesundheit der nächsten Generation zu fördern und deren Leidenschaft für Sport zu wecken. "Die Academy Camps waren ein Sieg auf ganzer Linie! Die jungen Fußballer:innen konnten sich nicht nur körperlich austoben, sondern sammelten auch wertvolle Erfahrungen in Sachen Teamgeist und Fairplay. Gemeinsam mit 11teamsports ist es uns gelungen, sie auf spielerische Weise in die Welt des Sports einzuführen und ihre Freude an der Bewegung zu fördern," so Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich. Zwtl.: Ganzheitliches Trainingskonzept und mentale Gesundheit Das von Profis entwickelte, ganzheitliche Trainingskonzept der 1 1teamsports Academy Camps, das auf den Säulen Fußballtraining, Fitnesstraining, mentales Training, Ernährung und soziale Verantwortung basiert, fand großen Anklang. Martin Kraml, Manager der Academy Camps Österreich bei 11teamsports, betont: "Unser Ziel ist es, junge Menschen zu einem aktiven und gesunden Lebensstil zu motivieren. Die positive Resonanz der teilnehmenden Kinder und Eltern bestätigt uns in unserem Ansatz. Darüber hinaus sind auch die Academy -Tools mit Torschusswand, Speedscanner und Riesendartscheibe ein echtes Highlight für die Kids. Zwtl.: Aufmerksamkeit für Sicherheit und Unfallprävention Neben der Förderung von Spiel, Spaß und Bewegung war es der Allianz ebenso wichtig, Eltern auf mögliche Unfallrisiken bei sportlichen Betätigungen aufmerksam zu machen. "Unfallprävention wird oft unterschätzt, besonders im Freizeitsport. Daher war es uns wichtig, Eltern im Zuge der Academy Camps auf mögliche Lücken im Versicherungsschutz ihrer Familie hinzuweisen und sie umfassend zu beraten", erklärt Vrignaud. Die Allianz unterstützt die Olympischen und Paralympischen Bewegungen als weltweiter Versicherungspartner. Mit unserer Partnerschaft stärken wir unsere Position als integrative Marke, die sich um die Gesellschaft kümmert und bei der Stärkung (und Vereinigung) von Menschen rund um den Globus eine Vorreiterrolle einnimmt.