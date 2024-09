EZB senkt den Leitzins

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wie erwartet den Leitzins (Hauptrefinanzierungszinssatz) um 0,6 Prozentpunkte auf 3,65 Prozent gesenkt.

Ein anderer Leitzins, der Einlagesatz, wurde um 0,25 Punkte auf 3,5 Prozent angepasst. Die Anpassungen der beiden Leitzinssätzen sind bei dieser Zinssenkung unterschiedlich stark, um die Sätze einander anzugleichen.

Erste Marktreaktion

In einer ersten Reaktion auf den Zinsentscheid stieg der Dax zuerst an - der Euro legte ebenfalls zu. Einen weiteren Ausblick auf die zukünftige Geldpolitik der EZB gibt es ab 14:45 Uhr in der heutigen Pressekonferenz.