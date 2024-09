Silber - Warum die 30er-Marke eine ganz besondere ist!

Der Monatschart des Silberpreises zählt derzeit zu unseren absoluten Lieblingskursverläufen. Zum einen dokumentiert die hohe Zeitebene den grundsätzlich konstruktiven Grundton des Edelmetall-Charts, zum anderen liefert die Monatsbetrachtung aber auch ein klares Indiz, was aktuell noch fehlt. So ringt der Silberpreis seit dem Frühjahr mit der neuralgischen 30er-Marke. Die Hochpunkte der Jahre 2020 und 2021 bilden auf diesem Niveau einen ganz wichtigen charttechnischen „Deckel“. Zuletzt hatte das Edelmetall in diesem Dunstkreis zwei „dojis“ ausgeprägt, was die Bedeutung des Widerstands bei 30 USD zusätzlich unterstreicht. Ein Monatsschlusskurs oberhalb dieses Schlüssellevels, was dem Silberpreis bisher verwehrt blieb, wäre deshalb eine echte Ansage. Charttechnisch könnte dann die Kursentwicklung der letzten Jahre – analog zum Goldpreis – als riesige Untertassenformation interpretiert werden (siehe Chart). Auf einen erfolgreichen Ausbruch lässt die bereits vorliegende Flagge und deren Kursziel von 36 USD hoffen. Ein abgeschlossenes Untertassenmuster würde perspektivisch sogar ein Kursziel von 48 USD aktivieren, sodass langfristig sogar das 2011er-Hoch bei 49,51 USD wieder in den Fokus rücken könnte.

Silber (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

