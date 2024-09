Dax-Widerstand: 19.050 19.100 Dax-Unterstützung 18.800 18.400

Dax-Rückblick:

Mit einem Tag Verspätung hatte die Fed-Zinssenkung um 5o Basispunkte dann gestern doch noch Euphorie an den Aktienmärkten ausgelöst. Der Dax kletterte am Donnerstag bis in den Bereich um 19.050 Punkte - ein neues Allzeithoch.

Heute Vormittag kommt dann allerdings der Realitätscheck für die Käufer - eine Gewinnwarnung bei Mercedes-Benz sorgt für schlechte Laune unter den Anlegern - der deutsche Leitindex verliert am Morgen zeitweise über 200 Punkte vom gestrigen Tageshoch.

Dax-Ausblick:

Der impulsive Abverkauf nach dem gestrigen neuen Bewegungshoch hinterließ eine so genannte "inverse V-Umkehr" im Stundenchart des Dax. Das ist kurzfristig klar bärisch zu interpretieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gestrige Tageshoch für längere Zeit ein signifikantes Zwischenhoch sein wird, ist recht hoch aus charttechnischer Sicht.

Eventuelle Erholungen eignen sich unter Chance-Risiko-Aspekten entsprechend als mittelfristige Verkaufsgelegenheiten - unter der 19.000er Marke (Stundenschlusskurs) ist der Weg des geringsten Widerstands nun zunächst wieder südwärts Richtung 18.720 Punkte - potenziell deutlich tiefer. Ein schönes Wochenende allen Lesern!