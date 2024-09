Der Dax hat seine Rekordrally am Freitag schwungvoll fortgesetzt. Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 1,22 Prozent höher bei 19.473 Punkten. Während des Handels erreichte der Dax mit 19.493 Punkten ein neues Allzeithoch. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater sieht ihn bereits auf dem Weg zur 20.000-Punkte-Marke - aktuell fehlen nur noch weniger als drei Prozent.

Die Wochenbilanz des Dax kann sich sehen lassen mit plus vier Prozent. Für den häufig schwachen Börsenmonat September und das am Montag ebenfalls auslaufende dritte Quartal zeichnen sich Kursgewinne von dreu beziehungsweise 6,8 Prozent ab. Die Chartexperten der britischen Bank HSBC verwiesen darauf, dass dies „die erste positive September-Performance seit 2019" wäre. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Dax dank der Erholung von den Rückschlägen Anfang August und Anfang September schon um rund 16 Prozent zugelegt. Damit steigen die Chancen auf ein weiteres starkes Jahr - 2023 waren es am Ende gut 20 Prozent Plus.

Positive Nachrichten aus China

Die Maßnahmen zur Unterstützung der schwächelnden Konjunktur in China wirken sich auch auf die weltweiten Aktienmärkte aus.

An den Aktienmärkten wurde in der zurückliegenden Handelswoche ein weiteres Kursfeuerwerk gezündet.

Die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA untermauerten zudem die Erwartung einer weiteren US-Leitzinssenkung im November. Dass der Anstieg des PCE-Deflators der persönlichen Konsumausgaben - das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed - im August hinter den Prognosen zurückblieb, ermögliche es den Währungshütern, sich mehr auf das Wirtschaftswachstum und den Arbeitsmarkt zu konzentrieren, schrieb Chefökonom James Knightley von der niederländischen Bank ING. Zudem hellte sich das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima im September überraschend deutlich auf, was die Konjunktursorgen etwas mildern könnte.

Einzelwerte im Überblick

Zu den China-Gewinnern gehörten die Autowerte, die am Freitag ihre Erholung fortsetzten. Im Dax führte Porsche AG die Liste der Autowerte mit plus 4,5 Prozent an. Es tat der Sektorrally auch keinen Abbruch, dass der Zulieferer Hella eine Serie von Gewinnwarnungen in der Branche fortsetzte. Nach einem anfänglichen Kursrutsch von gut acht Prozent schlossen die Aktien letztlich auf Vortagesniveau.

Laut Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets stört Hella das große Bild nicht wirklich. Wenn die schlechten Nachrichten raus seien und sich der Wind in China drehe, sei eine Verlängerung der Sektorrally möglich.

Zu einem der besten Dax-Werte avancierten BASF, die mit plus 6,6 Prozent enttäuschende Dividendenaussagen vom Vortag abschüttelten. Anleger und Experten konzentrieren sich nun auf die Chancen des Konzernumbaus. UBS-Experte Geoff Haire geht davon aus, dass durch Portfolioveränderungen und Kulturwandel Werte freigesetzt werden.

Die jüngst gut gelaufenen Titel von Siemens retteten nach deutlicheren Kursgewinnen ein Plus von 0,6 Prozent ins Ziel. Der Technologiekonzern kämpft weiter mit einem schwächeren Automatisierungsgeschäft. Daher äußerte sich Finanzvorstand Ralf Thomas zur Umsatzentwicklung im am Montag endenden Geschäftsjahr im Interview der "Börsen-Zeitung" zurückhaltender als bisher

Redaktion onvista/dpa-AFX