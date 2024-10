DAX® - "inside day": Konsolidierung zum Wochenauftakt

Nach dem 32. Rekordhoch des DAX® im Jahr 2024 startete das Aktienbarometer gestern verhalten in die neue Börsenwoche. Unter dem Strich wurden die Kurszuwächse der letzten Handelstage verdaut. Letztlich steht ein „inside day“ zu Buche, der das Luftholen nach dem erneuten Allzeithoch bei 19.492 Punkten untermauert. Trotz der leichten Gewinnmitnahmen zu Wochenbeginn ergibt sich für das sonst saisonal herausfordernde 3. Quartal ein Kursplus von fast 6 %. Diese saisonale Anomalie wurde von uns angekündigt und passt bestens zum typischen Verlaufsmuster im US-Wahljahr. Vor allem der eigentliche Wahltermin sorgt im weiteren Verlauf des 4. Quartals nochmals für zyklischen Rückenwind. Kurzfristig konnte der S&P 500® gestern in absoluter Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch (5.767 Punkte) aus dem Handel gehen, während der Nasdaq-100® die Schlüsselmarke bei 20.000 Punkten per Schlusskurs verteidigen konnte. Beide Entwicklungen dürften den DAX® heute freundlich in den Handel starten lassen. Eine erste wichtige Unterstützungszone ergibt sich hierzulande aus den Hochpunkten bei 19.045/18.991 Punkten, welche darüber hinaus durch das Aufwärtsgap bei 18.965/19.088 Punkten zusätzlich verstärkt werden.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

