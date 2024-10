Beim Dax zeichnet sich am Tag der Deutschen Einheit der vierte Verlusttag in Folge ab. Vor einigen Tagen waren noch die 20.000 Punkte und weitere Rekorde im Gespräch, doch am Donnerstag steuerte der Leitindex im frühen Handel auf einen möglichen Test der Marke von 19.000 Punkten zu. In der Anfangsphase sank der Dax um 0,95 Prozent auf 18.980 Zähler.

Laut der UBS bleiben die Marktbedingungen zum Beginn des Schlussquartals geprägt von Spannungen im Nahen Osten, gemischten Wirtschaftsdaten und dem engen Wahlkampf um die US-Präsidentschaft. Die Experten verwiesen als Barometer der größer gewordenen Unsicherheit auf zuletzt anziehende Volatilitätsindizes.

Der Feiertag dürfte sich am Donnerstag nach Einschätzung von Thomas Altmann kaum bemerkbar machen, denn für gewöhnlich sei das Handelsvolumen am Tag der Deutschen Einheit kaum niedriger. Entscheidend für den Dax bleibt laut Altmann weiterhin die psychologisch wichtige Marke von 19.000 Punkten.

US-Staatsanwälte weiten Ermittlungen aus, SAP-Aktie unter Druck

Die SAP-Aktie wird von weiteren Details zu den laufenden Ermittlungen in den USA belastet. Nach gut einer Stunde Handel liegt die Aktie mit einem Minus von über 1,5 Prozent bei 200 Euro. Der Grund: US-Staatsanwälte weiten ihre Ermittlungen wegen möglicher Preisabsprachen zwischen dem deutschen Softwarehersteller und dem Wiederverkäufer Carahsoft aus. Dies geht aus Gerichtsakten hervor.

Händler sahen darin in ersten Kommentaren eine Belastung, da sich die Nebelschwaden damit nicht auflösen. Die Rekordrally der SAP-Aktien, die am Dienstag bei 208,65 Euro gipfelte, war zuletzt schon zu Ende gegangen. Mitte September waren die Aktien erstmals über die 200-Euro-Marke gestiegen, die am Donnerstag vorbörslich wieder ins Blickfeld rückt. Auf Tradegate wurden die Papiere noch moderat darüber zu 200,63 Euro gehandelt.

Inflation in der Schweiz sinkt im September überraschend deutlich

Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im September deutlich gesunken. Die Inflationsrate sank auf 0,8 Prozent von 1,1 Prozent im August, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Die Inflation liegt mittlerweile auf dem tiefsten Stand seit Juli 2021. Analysten hatten im Schnitt mit einer Jahresrate von 1,0 Prozent gerechnet.

Im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern ist die Teuerung in der Schweiz niedrig, allerdings sind die Unterschiede zuletzt geringer geworden. In der Eurozone lag die Inflation im September bei 1,8 Prozent.

Die sogenannte Kerninflation ist im September ebenfalls gefallen, und zwar auf 1,0 Prozent von 1,1 Prozent im August. Hier werden die Preisveränderungen für Nahrungsmittel und Energie, die sich oft sehr volatil zeigen, herausgerechnet. Notenbanken schauen bei der Bekämpfung der Teuerung oft mehr auf diesen Wert als auf die allgemeine Inflationszahl.

Im Vergleich zum Vormonat August sind die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent gefallen. Dieser Rückgang ist laut BFS auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf die gesunkenen Preise für Pauschalreisen ins Ausland, für die Parahotellerie und für den Luftverkehr.

Ebenfalls gesunken sind die Preise für Benzin, Heizöl und Diesel. Demgegenüber sind die Preise für Bekleidung und Schuhe gestiegen, ebenso wie jene für Beeren und Fruchtgemüse.

Redaktion onvista/dpa-AFX