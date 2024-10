Dax-Widerstand: 19.450 19.500 Dax-Unterstützung 18.900 18.700

Dax-Rückblick:

Der Dax rutschte am gestrigen Feiertag wie am vergangenen Dienstag ("Dax-Anleger müssen zum Monatsstart eine Korrektur einplanen") favorisiert in den genannten Zielbereich auf der Unterseite.

Heute Morgen startete der Index dann zunächst erneut schwächer, konnte sich aber am Vormittag wieder zurück über die 19.000-Punkte-Marke erholen.

Dax-Ausblick:

Mit der gestrigen Performance hat der Index die favorisierte Bewegung für die Handelswoche abgeschlossen. Im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten empfiehlt es sich nun zunächst erst einmal wieder, die Seitenlinie aufzusuchen.

Wie immer ist im Umfeld der Arbeitsmarktdaten mit erhöhter Volatilität in die eine oder andere Richtung zu rechnen. Eine Zwischenerholung in den Bereich um 19.200 Punkte kann nicht ausgeschlossen werden, unterhalb von 18.900 Punkten würden die Verkäufer weiteren Rückenwind bekommen.

Ein schönes Wochenende allen Lesern!