Negative Vorgaben aus den USA und von den asiatischen Börsen dürften den deutschen Aktienmarkt am Dienstag merklich belasten. Dem Dax droht damit wieder ein Rückfall unter 19.000 Punkte. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Minus von 0,9 Prozent auf 18.936 Punkte.

„Die wieder steigenden Zinsen werden zur Belastungsprobe für die Aktienmärkte“, stellte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners fest. Nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht vom Freitag hätten die Investoren ihre Zinserwartungen deutlich angepasst. Bis Mitte 2025 würden jetzt nur noch fünf statt bisher sieben Zinssenkungen von der US-Notenbank erwartet, so Altmann.

Die Wallstreet drehte am Montag im Handelsverlauf deutlich nach unten. Chinas Festlandbörsen meldeten sich zwar mit optisch deutlichen Gewinnen aus der Feiertagspause zurück. Zufrieden waren Börsianer mit der Nachhol-Rally dennoch nicht, ebbte doch praktisch schon mit Handelsstart die Nachfrage ab. Der Hongkonger Hang-Seng, der zuletzt nicht in Feiertagspause war, brach zeitweise um 10 Prozent ein und konnte die Verluste zuletzt etwas reduzieren. Auch in Tokio ging es klar abwärts.

Verluste an der Wall Street

Die US-Börsen haben am Montag nachgeben. Dabei weiteten sie ihre leichten Verluste zu Handelsbeginn im Verlauf sukzessive aus. Die Gewinne vom Freitag, nach dem starken Arbeitsmarktbericht für September, sind damit wieder zerronnen. Die zugespitzte Lage im Nahen Osten bereitet wachsende Sorgen, aber auch die allgemeine Schwäche des schwergewichtigen Technologiesektors und steigende Renditen am Anleihemarkt drückten auf die US-Börsen.

Nun wird auf neue Konjunkturdaten gewartet, vor allem auf die am Donnerstag und Freitag. Dann stehen die Verbraucher- und Produzentenpreise im September auf der Agenda, die das Ausmaß und den Zeitpunkt für weitere Zinssenkungen durch die Fed beeinflussen könnten.

Starke Kursbewegungen an Asiens Börsen

An den asiatischen Börsen ist es am Dienstag nach einer mehrtägigen Feiertagspause in China zu starken Kursbewegungen in Shanghai und Hongkong gekommen. Während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten an dem ersten Handelstag seit Montag vor einer Woche in der Spitze bis zu knapp elf Prozent zulegen konnte, ging es in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong deutlich nach unten. Dort wurde in den vergangenen Tagen gehandelt und der Leitindex Hang-Seng-Index legte dabei kräftig zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.937 - 1,00 Prozent Hang Seng 21.327 - 7,67 Prozent CSI 300 4.184 + 4,14 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,74 + 0,22 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,250 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,003 - 0,70 Prozent

Devisen

Währungspaar Punkte Veränderung EUR / USD 1,0984 + 0,09 Prozent USD / JPY 148,15 - 0,02 Prozent EUR / JPY 162,74 + 0,07 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 79,68 USD - 1,25 USD WTI 75,91 USD - 1,23 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 123 (121) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 3,30 (2,50) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR KION AUF 53 (54) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 42,70 (41,90) EUR - 'BUY'

- RBC SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 128 (131) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 320 (300) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 140 (150) EUR - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 730 (800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 180 (200) DKK - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 16046 (15914) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 38,70 (37,10) CHF - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FORVIA AUF 15 (23) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN STARTET BARCLAYS MIT 'BUY' - ZIEL 290 PENCE

- JPMORGAN SETZT REMY COINTREAU AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- UBS HEBT UBISOFT AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 14,50 (16) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 215 (205) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR REMY COINTREAU AUF 71 (93) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

07:30 AUT: OMV, Q3-Umsatz

12:00 USA: Pepsico, Q3-Zahlen

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/24

DEU: Deutz, Capital Markets Day

FRA: BNP Paribas, außerordentliche Hauptversammlung

GBR: Imperial Brands, Q4-Umsatz

IRL: Kerry Group, Investor Day

USA: General Motors, Investor Day

USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Leistungsbilanz 8/24

08:00 DEU: Industrieproduktion, 8/24

08:45 FRA: Leistungsbilanz 8/24

14:30 USA: Handelsbilanz 8/24

Redaktion onvista/dpa-AFX