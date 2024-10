Silber – Konsolidierung auf hohem Niveau leitet Basis für neuen Trendschub ein!

Werbung

Silber präsentierte sich auch in den vergangenen Wochen fester. Neben der konjunkturellen Belebung in China konnte das Edelmetall angesichts der weiter hochkochenden Spannungen im Nahen Osten erneut von seinem Nimbus als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten profitieren. Mit dem Ausbruch aus der mehrwöchigen Seitwärtsrange oberhalb der Marke von 33 USD sollte Silber unserer Einschätzung nach nun die Basis für die Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung gelegt haben.

Die Lage: Spannungen im Nahen Osten rücken Silber als Krisenwährung erneut in den Fokus!

Angesichts der weiteren Eskalation im Nahostkonflikt rückte Silber als Krisenwährung in den vergangenen Wochen erneut in den Fokus. Nach dem Raketenangriff des Iran auf Israel antworteten die israelischen Streitkräfte ihrerseits mit einem Vergeltungsangriff auf den Iran. Obwohl sich der Angriff der israelischen Luftstreitkräfte auf ausgewählte militärische Einrichtungen beschränkt hatte, fürchten viele Beobachter eine weitere Eskalation im Nahostkonflikt, zumal die vom iranischen Regime unterstützte Hisbollah-Miliz ihre Raketenangriffe auf israelisches Gebiet zuletzt weiter intensiviert hatte.

Die Perspektive: Silberimporte aus China und Indien sorgen für Schwung!

Als weiterer Katalysator für den Silberpreis erweist sich auch die anziehende Nachfrage nach dem Industriemetall, das von den sich weiter aufhellenden konjunkturellen Perspektiven vor allem in China profitiert. So beliefen sich die Silberimporte im Reich der Mitte laut den zuletzt veröffentlichten Importdaten im Juni und Juli auf jeweils 400 Tonnen pro Monat, was deutlich über dem im vergangenen Jahr erreichten Durchschnittswert von 200 Tonnen/Monat lag. Hier spielt vor allem der weiter forcierte Ausbau der Solarenergie im Reich der Mitte eine entscheidende Rolle, zumal der Output bei Solarpanels dank milliardenschwerer staatlicher Subventionen zuletzt einen Rekordwert erreicht hatte. Da Silber gerade bei der Herstellung von Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad eine wichtige Rolle spielt, dürften die Silberimporte in China auch mittelfristig deutlicher anziehen. Signifikant höhere Silberimporte waren zuletzt auch in Indien auszumachen. Demnach legten die Silberimporte im September im Vorjahresvergleich um knapp 80 % auf 252 Tonnen zu, nachdem für den Monat August ein Rekordwert von 1.421 Tonnen (Vorjahreswert: 197 Tonnen) ausgewiesen wurde. Da auch Indien massiv in den Ausbau der Solarenergiekapazitäten investiert und Silber gleichzeitig als günstige Alternative zu Gold auch bei institutionellen Investoren stark nachgefragt wird, dürfte der Silberpreis weiter deutlich zulegen.

Trading-Taktik: Der Silberpreis präsentierte sich in den vergangenen Wochen erneut fester. Mitte Oktober konnte Silber dynamisch aus der mehrmonatigen Seitwärtsrange oberhalb der Marke von 33 USD ausbrechen und legte damit die Basis für einen weiteren Trendschub. Wird die knapp einwöchige Konsolidierung im Bereich oberhalb der Marke von 33 USD nach oben aufgelöst, sollte Silber seine übergeordnete Aufwärtsbewegung zeitnah mit dem Breakout auf ein neues Allzeithoch fortsetzen!

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DQ70FT ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 0,10.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 29.10.2024, DZ BANK AG / Online-Redaktion