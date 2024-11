Börse am Morgen 01.11.2024

Der zuletzt schwache Dax zeigte sich in der ersten Handelsstunde am Freitag wieder deutlich fester und legte um knapp 70 Punkte auf 19.146 Punkte zu.

Am Donnerstag war der Dax zeitweise bis auf fast 19.000 Punkte gefallen. Im Bereich der runden Marke fing er sich dann - wie bereits Anfang Oktober. Die 50-Tage-Durchschnittslinie für den mittelfristigen Trend hält bislang.

"Nachlassende Zinssenkungshoffnungen und Unsicherheiten in Bezug auf die anstehende US-Wahl haben die Stimmung am Aktienmarkt getrübt", schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Nun sei zum Wochenschluss der US-Arbeitsmarktbericht entscheidend, weil er potenziell großen Einfluss auf die Zinserwartungen habe. Letztlich bleibe aber die Nervosität vor der US-Wahl erhöht und damit auch die Volatilität.

HelloFresh legt zweistellig zu

Die Empfehlung von JPMorgan hat der zuletzt stockenden Erholung der Aktien von Hellofresh am Freitag noch einmal kräftig Schub gegeben. Die Papiere des Kochboxenversenders, der am Dienstag Quartalszahlen vorgelegt hatte, schossen gut 10 Prozent nach oben auf 11,195 Euro. Damit schlossen sie ein weiteres Stück der Kurslücke vom März, die sie mit der Aufgabe ihrer damaligen Mittelfristziele aufgerissen hatte. Der damalige Vertrauensverlust ist zumindest kurstechnisch fast wieder aufgeholt.

JPMorgan-Analyst Marcus Diebel traut den Papieren mit seinem Kursziel von 14 Euro sogar zu, dass die kompletten Jahresverluste von zwischenzeitlich 70 Prozent wieder aufgeholt werden. Die Schätzungen hätten ihren Boden erreicht, es gebe bei den Gewinnerwartungen nun eher Überschusspotenzial, so der Experte. Zudem lobte er attraktive Bewertung und Barmittelrendite.

Im Dax zeigten sich am Morgen Siemens Energy mit plus zwei Prozent und Rheinmetall mit +1,3 Prozent fester während Sartorius am Tabellenende knapp 1 Prozent nachgab. (mit Material von dpa) AFX)