An einem womöglich richtungweisenden Tag für die weltweiten Börsen dürften Anleger innehalten. Die Wahl zum US-Präsidenten ist das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die damit verbundenen großen Unsicherheiten sprechen zunächst gegen größere Kurssprünge. So wird der deutsche Leitindex Dax am Morgen bestenfalls leicht im Plus erwartet.

Von „Hochspannung“ sprach Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Er prognostiziert den Dax am Dienstag in einer engen Handelsspanne. Das könne sich aber rasch ändern, denn vor und nach Wahlen in den USA erhöhten sich die Schwankungen „aus der Historie heraus oftmals beachtlich.“

Eine Stunde vor dem Xetra-Start liegt der Dax vorbörslich mit 19.170 Punkten leicht im Plus. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird ebenfalls gut behauptet erwartet.

Verluste an der Wall Street

Vor Beginn der US-Präsidentschaftswahl haben die Börsen in New York am Montag nachgegeben. Anleger wollten vor dem Großereignis offenbar kein unnötiges Wagnis mehr eingehen. Die Wahl findet am heutigen Dienstag statt. Zwischen Kamala Harris von der Demokratischen Partei und dem Republikaner und Ex-Präsidenten Donald Trump wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.

Mit der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed steht am Donnerstag ein weiteres wichtiges Ereignis in dieser Woche auf dem Programm. Alle drei Indizes haben den Handel mit einem Minus beendet.

„Es herrscht Unsicherheit und Nervosität unter den Anlegern, obwohl die Situation für die Börse keine schlechte ist“, kommentierte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets mit Blick auf die bevorstehende US-Wahl. Der Gewinner der Wahl erbe eine Volkswirtschaft, die zwar schwächele, aber weiter wachse - angetrieben von den Verbrauchern, die trotz jahrelanger hoher Preise und Zinssätze weiterhin konsumierten.

Gewinne in Asien

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag zugelegt. Bestimmendes Thema ist die US-Präsidentschaftswahl.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.474 + 1,11 Prozent Hang Seng 20.957 + 1,90 Prozent CSI 300 4.044 + 2,53 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 131,78 + 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,390 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,298 - 0,37 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0879 + 0,03 Prozent USD / JPY 152,30 + 0,10 Prozent EUR / JPY 165,68 + 0,13 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 75,02 USD -0,06 USD WTI 71,40 USD -0,07 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 165 (161) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 17 (16) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 340 (295) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE KONSUM REIT AUF 5,00 (3,50) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 31 (41) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 63 (65) EUR - 'BUY'

- MORGAN STANLEY HEBT LUFTHANSA AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 7 EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 11,70 (11,60) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 21 (20) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 242 (240) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 85 (90) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT SCHNEIDER ELECTRIC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 255 (261) EUR

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 22,50 (22,00) EUR - 'OUTPERFORM'

- CITIGROUP HEBT SEVERN TRENT AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 2467 PENCE

- CITIGROUP HEBT UNITED UTILITIES AUF 'BUY' - ZIEL 1137 PENCE

- GOLDMAN SENKT KLEPIERRE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 32,50 EUR

- JPMORGAN HEBT PENNON GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 700 (600) PENCE

- JPMORGAN HEBT SEVERN TRENT AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 2975 (2700) PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 19,00 (18,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN NIMMT UNITED UTILITIES MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 1175 PENCE

- JPMORGAN SETZT UK WATER SECTOR AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- KORREKTUR/JPM SENKT UNITED-UTILITIES-ZIEL AUF 1175 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY SENKT AIR FRANCE-KLM AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 7,10 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT PRYSMIAN AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 66 EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 11,00 (10,75) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 21,00 (19,50) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport Q3-Zahlen (10.30 h Pk, 14.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Krones, Q3-zahlen (13.00 h Analystencall)

07:10 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, 9Monatszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (11.00 h Analystencall)

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Audi, 9Monatszahlen

13:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: KBA, VDA und VDIK - Pkw-Zulassungen 10/24

CHE: Adecco, Q3-Zahlen

GRC: National Bank of Greece, 9Monatszahlen

ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

USA: Yum! Brands, Q3-Zahlen

USA: Cummins, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 10/24

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 10/24

08:45 FRA: Industrieproduktion 9/24

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/24

10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Handelsbilanz 9/24

16:00 USA: ISM Services Index 10/24

Redaktion onvista/dpa-AFX