IRW-News: Condor Energies Inc.: Condor präsentiert seine Initiativen zur Energiewende auf der COP29 in Baku

IRW-PRESS: Condor Energies Inc.: Condor präsentiert seine Initiativen zur Energiewende auf der COP29 in Baku

CALGARY, 7. November 2024 - Condor Energies Inc. (Condor oder das Unternehmen; TSX: CDR), ein in Kanada ansässiges Unternehmen für die Energiewende, freut sich bekannt zu geben, dass Don Streu, der Präsident und CEO des Unternehmens, eingeladen wurde, die Energiewende-Initiativen des Unternehmens auf der 29. Konferenz der Vertragsparteien (COP29), die vom 11. bis 22. November 2024 in Baku, Aserbaidschan, stattfinden wird, vorzustellen.

Die COP ist die Klimakonferenz der Vereinten Nationen, auf der die Regierungen die globalen Bemühungen zur Umsetzung des Pariser Abkommens bewerten. Die Staats- und Regierungschefs der Welt kommen auf der COP zusammen, um Fortschritte zu messen und über die besten Wege zur Bewältigung des Klimawandels zu verhandeln.

Während der COP29 wird Don Streu drei Initiativen zur Energiewende vorstellen, die das Unternehmen vorantreibt, um Energieeffizienz zu maximieren und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren. Das Ziel ist es, einige der technologischen Fortschritte und betrieblichen Innovationen hervorzuheben, die die Nachhaltigkeit von kohlenstoffarmen Brennstoffen als verantwortungsvolle und stabile Brücke für die Energiewende hin zu einer Netto-Null-Energie erhöhen.

ÜBER CONDOR ENERGIES INC

Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiewende-Sektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für Reserven-, Produktions- und Cashflow-Wachstum geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

