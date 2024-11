Perfektes Timing! Was ich aus diesem glücklichen Verkauf einer Aktie gelernt habe

Eine Aktie auf dem Hoch zu verkaufen ist eine Seltenheit. Um ganz ehrlich mit dir zu sein: Ich bin eigentlich sehr schlecht im Timing, wenn es um das Auflösen einer Position geht. In der Vergangenheit habe ich kurzfristig eher immer daneben gelegen und die Anteilsscheine sind daraufhin noch weiter gestiegen. Für mich ein ausreichender Grund, den Verkauf nicht zu häufig anzugehen.

Allerdings habe ich es ein einziges Mal geschafft. Es wäre vermessen zu sagen, dass es exakt auf dem Rekordhoch gewesen wäre. Aber bei der Coinbase-Aktie gelang mir dieses Kunststück. Zwar ist es schon etwas her. Aber bis heute ist die Lektion, die mir diese Erfahrung gebracht hat, noch mehr wert als die eingetüteten Kursgewinne. Deshalb möchte ich meine Gedanken heute mit dir teilen.

Die Aktie auf dem Hoch verkauft: Die emotionslose Lektion

Coinbase ist für mich ein kurzfristiger Versuch gewesen, mich dem Krypto-Markt auf eine für mich passende Art und Weise zu nähern. Gängige digitale Assets wie der Bitcoin oder auch Ethereum sind für mich nicht produktiv genug. Ob Erfolg oder nicht: Mit der Coinbase-Aktie fühlte ich mich wohler, denn das Unternehmen hat immerhin eine Dienstleistung.

Lange Rede, kurzer Sinn: Meine Investitionsthese gefiel mir trotzdem nicht. Es war mir dann doch zu sehr Crypto und zu wenig von dem Circle of Competence, den ich eigentlich einnehme. Deshalb habe ich die Aktie verkauft, als sie hoch gewesen ist. Danach korrigierte die Aktie wieder. Aber das war eigentlich nur Glück.

Die Quintessenz ist nun für mich jedenfalls: Diese Distanz zur Aktie hat dazu geführt, dass ich sie einfach verkaufen konnte. Ich hing nicht an ihr. Deshalb konnte ich eine absolut rationale Entscheidung treffen. Einfach verkaufen. Die Bewertung erschien mir ebenfalls hoch, das Potenzial war mir nicht bewusst. Und so hatte ich ein gutes Gefühl bei einer höheren Bewertung die Anteilsscheine zu veräußern. Klingt eigentlich ziemlich logisch, oder?

Was ich hieraus für mein Gesamtdepot mitgenommen habe

Jetzt kommt aber die eigentlich wichtige Lektion: Denn wenn du mich fragst, sollten wir jede Aktie so sehen, wie ich Coinbase betrachtet habe. Nicht von Erwartungen erfüllt. Nicht mit dem Blick darauf, dass wir sehr viel Zeit mit der Analyse und dem Verstehen des Geschäftsmodells verbracht haben. Ja, nicht einmal mit der Meinung, dass diese eine Aktie überaus besonders ist, weil wir sie so gut kennen. Es sollte einfach stets eine Investition, an die wir rational herangehen und unsere Meinung konsequent überprüfen.

Gefällt uns was wir sehen? Bleiben wir dabei. Gefällt uns nicht mehr, was wir sehen? Dann sollten wir die Aktie verkaufen. Es ist nämlich keine emotionale Entscheidung. Keine, die auf einer Verbindung zu einem Wertpapier basiert. Sondern es ist eigentlich eher die rationale Entscheidung, die wir fällen müssen. Denn wenn eine Aktie nicht mehr passt oder aus egal welcher Perspektive heraus einfach nicht mehr zu ihrer Bewertung passt, dann ist es Zeit die Reißleine zu ziehen.

Natürlich heißt das nicht, dass die emotionale Distanz zu unsere Aktien und ihrem Verkauf unweigerlich zu Veräußerungszeitpunkten auf dem Rekordhoch führt. Aber es hilft, im trotzdem wohl eher seltenen Falle eines Verkaufs eine gute Entscheidung zu treffen. Und keine, die von Erinnerungen, Gefühlen, Meinungen oder anderen weichen Faktoren verwässert ist.

Der Artikel Perfektes Timing! Was ich aus diesem glücklichen Verkauf einer Aktie gelernt habe ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

