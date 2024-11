Ampel ausgeschaltet

Scholz entlässt Lindner

Erfreuliche Zahlen aus der Industrie

US-Notenbank vor Zinssenkung

„What a difference a day makes, 24 little hours“, wer kennt ihn nicht, den Jazz-Klassiker von Dinah Washington? Manchmal genügen schon 12 Stunden. Am gestrigen Morgen die Wahl von Donald Trump zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten, am Abend dann das Aus für die Ampel-Koalition in Berlin. Der Zwist um den Bundeshaushalt ließ sich nicht mehr schlichten. Zunächst entließ Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Finanzminister Christian Lindner, worauf die FDP ihre Minister aus der Bundesregierung abzog. Vorgezogene Neuwahlen zum Bundestag werden unumgänglich sein, im Gespräch ist der März 2025. Die Wirtschaft würde wohl eine frühere Neuwahl, eine handlungsfähige Bundesregierung und einen ordnungsgemäßen Bundeshaushalt begrüßen. Mit der Wahl von Trump zeichnete sich ab, dass die Konjunktur 2025 eine noch größere Herausforderung werden wird als ohnehin. Der wichtige Außenhandel mit den USA dürften von den zu erwartenden protektionistischen Maßnahmen des neuen Präsidenten getroffen werden.Immerhin gab es gestern auch gute Nachrichten für die Industrie. So lag nach Angaben von Destatis lag der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe im September um 4,2 % über dem Vormonatswert. Der Wert für August wurde von -5,8 % auf -5,4 % nach oben revidiert. Ein Anstieg war nach dem sehr schwachen August zu erwarten. Das deutliche Plus ist dennoch eine angenehme Überraschung. Im dritten Quartal ging es unter Einbeziehung der Großaufträge insgesamt aufwärts. Das ist eine Entwicklung, die im Prinzip Hoffnung macht auf eine Belebung im verarbeitenden Gewerbe. Nun allerdings dürfte der heimischen Industrie - siehe oben - der Wind wieder stärker ins Gesicht blasen.Heute gibt zudem weitere Zahlen zur deutschen Konjunktur. Zum einen die Industrieproduktion im September, zum anderen Daten zum Außenhandel. Für die Produktion rechnen wir mit einem Rückgang um 0,7 % zum Vormonat. Die deutschen Ausfuhren dürften im selben Monat saisonbereinigt um 1,3 % geschrumpft sein. Im Euroraum greifen die Notenbanker ins Geschehen ein, allerdings vorerst nur verbal. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hält in Athen eine Rede zum Thema Staatsverschuldung. Seine Direktoriumskollegin Isabel Schnabel eröffnet in Frankfurt eine Geldmarkt-Konferenz. Das gewichtigste Wort wird aber am Abend in den USA gesprochen. Der Offenmarktausschuss (FOMC) der US-Notenbank entscheidet über die Leitzinsen. Wir erwarten eine Senkung der Federal Funds Target Rate um 25 Basispunkte auf dann 4,75 %.