Die Spannung vor der US-Wahl steigt

US-Konsumentenvertrauen überrascht mit deutlicher Verbesserung

Leichte Erholung des Konsumklimas - Von Aufschwung keine Spur

Gold-Preis auf neuem Allzeithoch

Ausblick: Q3-BIP-Zahlen im Fokus

Das Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten hat im Oktober den stärksten Anstieg seit März 2021 verzeichnet. Der Index des Conference Board für das Vertrauen der Konsumenten kletterte um 9,5 Punkte auf 108,7 und erreichte damit den höchsten Stand seit Jahresbeginn. In einer Umfrage unter Ökonomen von Bloomberg war im Median lediglich ein Wert von 99,5 erwartet worden. Der Anteil der Konsumenten, die der Meinung sind, dass Arbeitsplätze derzeit reichlich vorhanden seien, legte um 3,8 Prozentpunkte auf 35,1 % zu. Dies ist der größte Anstieg seit Mai 2021. Zudem stieg der Anteil der Verbraucher, die eine Verbesserung der Geschäftslage erwarten, auf 21 % und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 2022. Für uns stellt sich die Frage, inwieweit die erstaunliche Verbesserung der Konsumentenstimmung in den USA tatsächlich auf eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt zurückzuführen ist oder vielmehr die Hoffnung von Trump-Wählern auf eine Richtungsänderung der Politik anzeigt. So oder so, die Karten werden am 05.11. neu gemischt.Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich im Oktober geringfügig aufgehellt. Dies geht aus der aktuellen Konsumklimastudie hervor, die von den Nürnberger Marktforschern der GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) erstellt wurde. Zwar blicken die Deutschen derzeit etwas optimistischer auf ihre eigenen Einkommenserwartungen und auch die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen hat zugenommen, doch von einem Boom kann weiterhin keine Rede sein. Das Konsumklima hat sich zwar leicht verbessert, doch bleibt das Niveau historisch niedrig.Der Gold-Preis erreichte eine Woche vor der US-Wahl einen neuen Rekordstand. Der Bitcoin-Preis, der auch als Trump-Trade betrachtet wird, bewegte sich nahe seines Allzeithochs.Die Wirtschaftsdaten des dritten Quartals stehen in den USA und im Euroraum heute zur Veröffentlichung an. Während in den Vereinigten Staaten ein solider Aufschwung zu verzeichnen ist - wir prognostizieren hier ein Wachstum von einer auf ein Jahr hochgerechneten Rate von 2,5 % -, zeigt sich die Wirtschaft des Euroraums nur geringfügig über der Stagnationslinie. Unsere Erwartungen belaufen sich auf ein mageres Plus von 0,2 %. Besonders besorgniserregend ist die Situation in Deutschland, das im dritten Quartal voraussichtlich einen leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,1 % hinnehmen musste und damit erneut hinter der Gesamtentwicklung im Euroraum zurückbleibt. Nachdem gestern mit Alphabet, das erste der Big-Six-Unternehmen zum Quartal berichtete, folgen heute Meta und Microsoft.