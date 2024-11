Donald Trump läßt die US-Renditen steigen

Trump läßt US-Renditen steigen

IWF: USA hoch, Euroraum runter

In zwei Wochen werden in den Vereinigten Staaten die US-Präsidentschaftswahlen stattfinden. In jüngster Zeit legte Donald Trump in den Umfragen zu, insbesondere in den wichtigen „Swing States“. Demzufolge wird in den Wettbüros mittlerweile recht eindeutig auf einen Sieg von Donald Trump gesetzt. Die Rentenmarktteilnehmer eskomptieren auch zunehmend einen Wahlsieg von Donald Trump. Dies legt zumindest die Renditeentwicklung von zehnjährigen Emissionen des US-Schatzamtes nahe. Die US-Renditen sind in den zurückliegenden Wochen um mehr als einen halben Prozentpunkt in die Höhe geschossen. Dies dürfte zwar zu einem Gutteil auf den überraschend guten US-Arbeitsmarkt zurückzuführen sein, aber auch auf die Aussicht anschwellender Staatsdefizite unter einer Trump-Regierung. Das „Committee for a Responsible Federal Budget“ schätzt, dass die Steuerpläne von Donald Trump die Staatsverschuldung – über einen Zehnjahreszeitraum gerechnet – um 7,5 Billionen US-Dollar ansteigen lassen würden. Dies vergleicht sich mit einer aktuellen Staatsverschuldung (Zentralstaat) von 31 Billionen US-Dollar und einem Bruttoinlandsprodukt von 28 Billionen US-Dollar. Der US-Dollar wurde von der Aussicht auf eine Verschlechterung der Staatsfinanzen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dessen Funktion als Weltreservewährung schützt ihn davor, dass es zu einem Kurseinbruch wie beim Pfund Sterling im September 2022 kommt (Liz-Truss-Moment).Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellte gestern seinen Weltwirtschaftsausblick Oktober 2024 vor. Die IWF-Experten erwarten für dieses und nächstes Jahr jeweils ein Wachstum der Weltwirtschaft in Höhe von 3,2 %. Damit blieb die Prognose für die Weltwirtschaft im Vergleich zur IWF-Vorhersage im Juli 2024 im Wesentlichen unverändert. Auf Ebene der Staaten gab es jedoch einige Änderungen. Während die Prognosen für die Vereinigten Staaten, Brasilien und das Vereinigte Königreich nach oben angepaßt wurden, wurden die Prognosen für die VR China, Japan und den Euroraum gesenkt. Der IWF senkte seine Wachstumsprognose für Deutschland besonders kräftig, und zwar von 1,3 % auf 0,8 % für das Jahr 2025. Der IWF strich heraus, dass für seinen weltwirtschaftlichen Ausblick die Abwärtsrisiken überwögen. Eine Sprecherin des IWF nannte eine Eskalation der geopolitischen Konflikte, zunehmenden Protektionismus, eine stärker als erwartete Abschwächung am Arbeitsmarkt sowie Finanzmarktturbulenzen als Abwärtsrisiken der Prognose.