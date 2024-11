Trump-Rally setzt sich fort

Weiterer Zinsschritt der Fed

Europäische Indizes erholen sich

Heute nur wenige Ereignisse

Nachdem Donald Trump jüngst die US-Präsidentschaftswahl für sich entscheiden konnte, senkte die Fed am Donnerstag wie erwartet den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf die neue Spanne von 4,50 – 4,75 %. Nach 50 Basispunkten im September war dies nun der zweite Zinsschritt der amerikanischen Notenbank. Die Konjunkturdaten fielen in den vergangenen Wochen zufriedenstellend aus und auch die Inflation bewegt sich in die richtige Richtung. Dies scheint den Währungshütern zunehmend geldpolitische Beinfreiheit zu bieten, jedoch erweist sich die Teuerung in wichtigen Segmenten noch immer als hartnäckig. Angesichts des bevorstehenden Wechsels im Weißen Haus ist eine weitere Senkung im September aber längst keine ausgemachte Sache. Jerome Powell betonte zwar, dass die Wahl kurzfristig keinen Einfluss auf geldpolitische Entscheidungen habe, dennoch ist eine Senkungspause ab dem kommenden Frühjahr nicht unwahrscheinlich. Die Stimmung an der Wall Street blieb trotzdem positiv und die Kursrally setzte sich nochmals fort, wenngleich nicht so stark wie am Mittwoch. Der S&P 500 verbuchte ein Tagesplus von 0,74 % auf 5.973 Zähler.Während die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch anlässlich der Wahl ihre Gewinne nicht mehr halten konnten und ins Minus rutschten, folgte gestern sodann die Erholung. Trotz der deutschen Regierungskrise konnte der DAX um 1,7 % zulegen. Der Euro Stoxx 50 stieg etwas leichter um 1,07 %. Neben der Fed senkte auch die Bank of England um einen Viertelprozentpunkt. Mit Blick auf die Inflationsentwicklung zeigte diese sich vorsichtig und stellte ein schrittweises Vorgehen ohne zu rasche oder gar zu große Senkungsschritte in Aussicht. Das britische Pfund wertete gegenüber dem US-Dollar auf.Im Gegensatz zu den vorangegangenen Tagen dieser Handelswoche stehen am heutigen Freitag nur wenige Termine auf der Agenda. Gegen 16 Uhr unserer Zeit wird die University of Michigan in den USA das vorläufige Verbrauchervertrauen für den Monat November publizieren. Wir rechnen mit einem Rückgang von zuvor 70,5 auf 70,2 Zähler. Darüber hinaus werden Europas Staats- und Regierungschefs am Freitag in Budapest im Rahmen des Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft zusammentreten. Anlässlich der US-Wahl gilt es, die kommenden Herausforderungen eingehend zu besprechen.