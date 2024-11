US-Renditen sinken vor Wahlen

US-Wahlen äußerst spannend

Ampel im Krisenmodus

Heute ISM-Index Dienstleistungen

Die US-Präsidentschafts- und Kongresswahlen stehen heute definitiv im Fokus. Gestern bestritten die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump ihren Wahlkampfendspurt. Dabei traten beide Kandidaten in den so genannten Swing States auf, die das Zünglein an der Waage sein werden. Das Rennen bleibt extrem knapp, wie letzte Wahlumfragen gezeigt haben. Nach Schließung aller Wahllokale könnte es noch geraume Zeit dauern, bis die Mehrheitsverhältnisse abschließend geklärt sind. Die Marktteilnehmer am US-Rentenmarkt scheinen sich im Vorfeld der Wahl mehrheitlich auf einen Wahlsieg von Donald Trump vorbereitet zu haben. Die Erwartung einer potenziell schulden- und inflationstreibenden Politik unter Trump trieb die Renditen vor allem für langlaufende US-Staatsanleihen nach oben. In den vergangenen Wochen stiegen die Renditen 10-jähriger US-Treasuries deutlich an und erreichten am 1. November mit knapp unter 4,39 % den höchsten Stand seit Anfang Juli. Zu Wochenbeginn gingen die US-Renditen aber wieder deutlich zurück. Auch der US-Dollar gab nach. Diese Marktbewegungen sind zumindest teilweise auf eine Umfrage vom Wochenende zurückzuführen, die einen überraschenden Vorsprung der demokratischen Kandidatin Harris in Iowa zeigte. In dem Bundesstaat siegten bei den vergangenen zwei Präsidentschaftswahlen die Republikaner.Noch stehen in Deutschland keine Wahlen an. Die Regierungskoalition befindet sich aber im Dauerkrisenmodus. Die drei Parteien scheinen weniger mit- als gegeneinander zu arbeiten. Immer häufiger ist von einem möglichen Ende der Ampelkoalition die Rede. Der Zankapfel ist derzeit vor allem die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Am vergangenen Freitag wurde ein Grundsatzpapier von FDP-Parteichef Christian Lindner zur Ankurbelung der Wirtschaft öffentlich. Vorgesehene Maßnahmen sind zum Beispiel Steuersenkungen für Unternehmen, Lockerungen der Klimavorgaben und die Reduzierung von Subventionen und Sozialleistungen. Die aufgeführten Maßnahmen stehen weitgehend im Widerspruch zu den Positionen der Koalitionspartner SPD und Grüne. Damit hatte der Finanzminister den Ampelstreit weiter angeheizt. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sprach von einer „Woche der Entscheidungen“ für die Koalition. Medienberichten zufolge plant Bundeskanzler Olaf Scholz diese Woche mehrere Gesprächsrunden mit Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die erste fand bereits gestern statt. Am Mittwoch tagt dann der Koalitionsausschuss. Habeck ging gestern einen Schritt auf Lindner zu: Bislang sollten die frei gewordenen Intel-Fördermilliarden für Klima- und Transformationsprojekte verwendet werden. Nun könnten diese aber einen Beitrag zur Reduktion der Haushaltslücke leisten.Das Großereignis US-Wahl steht am heutigen Tag definitiv im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Makrodaten dürften kaum Beachtung finden. Heute wird – ebenfalls aus den USA – unter anderem der Index für den Dienstleistungssektor des Institute for Supply Management (ISM) veröffentlicht. Dieser wird nach unserer Einschätzung etwas niedriger ausfallen als im Vormonat, aber dennoch deutlich im Expansionsbereich liegen.