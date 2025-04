Anleihekurse steigen stark an

Flucht in Sicherheit

Die Kurse deutscher und amerikanischer Staatsanleihen legen inmitten der Börsenturbulenten deutlich zu. Was dahintersteckt - und wie du dich jetzt noch am Anleihemarkt positionieren kannst.

Wer am Freitag ins Depot guckte, wird vermutlich viel Rotes gesehen haben: Nach der Ankündigung massiver Zölle am Mittwochabend hiesiger Zeit durch den US-Präsidenten Donald Trump sind die Aktienmärkte stark abgesackt. Der deutsche Leitindex Dax notierte am Freitag zwischenzeitlich über fünf Prozent im Minus, nachdem er bereits den Donnerstagshandel drei Prozent verloren hatte.

Ganz anders dagegen sieht es bei seinem Anleihen-Pendant, dem Rentenindex Rex aus. Der Index, der die Wertentwicklung 30 deutscher Anleihen zusammenfasst, kletterte mit 457 Punkten auf den höchsten Stand seit Dezember (siehe Chart unten). "Die Erwartung eines Handelskriegs und einer wirtschaftlichen Abschwächung hat die Nachfrage nach als sicher empfundenen Anleihen gestützt", stellt Tim Oechsner von der Wertpapier-Handelsbank Steubing fest.

Im Gegenzug gaben die Renditen deutlich nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel am Freitag zeitweise unter die Marke von 2,5 Prozent. Noch Anfang März waren die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen deutlich angestiegen, nachdem die mögliche neue Bundesregierung ein großes Investitionspaket angekündigt hatte.

Deutschland wird sich im Zuge dessen erheblich neu verschulden - Investoren erwarten deshalb höhere Risikoprämien. Die Renditen zehnjähriger Anleihen waren deshalb binnen kurzer Zeit von unter 2,5 auf über 2,9 Prozent hoch geschossen. Nun also sind sie zurück auf dem Ausgangsniveau.

Auch US-Renditen fallen stark

Auch in den USA gaben die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen - so genannte Treasuries - deutlich nach. Sie fielen zeitweise unter die Marke von 3,9 Prozent und haben damit binnen gut einer Woche einen halben Prozentpunkt nachgegeben. Für den sonst eher trägen Anleihemarkt ist das eine starke Bewegung.

Angesichts der Turbulenzen am Aktienmarkt suchen Investoren Sicherheit bei Bonds - eine Entwicklung, die absehbar war. Schon vor zwei Monaten habe ich hier aufgezeigt, wie du mit Anleihen Schwankungen in deinem Depot klein halten kannst.

Der Text bleibt trotz der nun deutlich gestiegenen Preise für Anleihen aktuell. Denn dass bald Ruhe einkehrt an den globalen Finanzmärkten, ist derzeit nicht absehbar. Und wer Anleihen im Depot hat, kann sich an Tagen wie Freitag zumindest über einen kleinen grünen Farbtupfer im Depot freuen.