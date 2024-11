Der Dax dürfte nach dem jüngsten Kursanstieg am Dienstag etwas zurückfallen. Wegen erneuter Ängste vor US-Zöllen signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,6 Prozent auf 19.282 Punkte. Davor hatte der deutsche Leitindex eine dreitägige Gewinnserie hingelegt und sich seinem Rekordhoch von 19.674 Punkten aus dem Oktober angenähert.

Noch zu Wochenbeginn hatte die Nominierung des als gemäßigt geltenden Hedgefonds-Managers Scott Bessent zum US-Finanzminister für Erleichterung gesorgt. Doch nun kündigte der designierte US-Präsident Donald Trump Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China an.

„Gerade die Zölle gegen Mexiko würden auch die deutsche Automobilindustrie treffen“, kommentierte Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements beim Vermögensverwalter QC Partners. „Denn hier wird häufig in Mexiko produziert, um die fertigen Fahrzeuge anschließend in die USA zu verkaufen.“ Da die Börsen dies aber schon erwartet hätten, falle die negative Reaktion mäßig aus. Denn nach Trumps Wahlsieg hätten sich die Aktienindizes der Länder mit einem hohen US-Exportanteil schon am schlechtesten entwickelt.

Laut Einschätzung der niederländischen Bank ING bringen die Neuigkeiten wieder mehr Volatilität an die Finanzmärkte. An den asiatischen Börsen zogen die Pläne größere Kursverluste in Japan nach sich. ING-Experte Robert Carnell sieht indes mit Blick auf die geopolitische Unsicherheit einen positiven Aspekt darin, dass sich nach mehr als einem Jahr Krieg die Anzeichen für einen kurz bevorstehenden Waffenstillstand zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz verdichten.

Dow Jones und S&P 500 mit neuen Rekordhochs

Die Anleger an den US-Börsen haben am Montag die Nominierung des Hedgefonds-Managers Scott Bessent zum US-Finanzminister mit Bestmarken für Dow und S&P 500 gefeiert. Die zuletzt ins Stocken geratene Rally wurde wieder aufgenommen. Nur der Nasdaq 100 hinkte etwas hinterher.

Kurz nach dem Handelsstart erklomm der Dow Jones mit 44.815 Punkten ein neues Allzeithoch. Er beendete den Handelstag knapp unter der Marke von 44.800 Punkten.

Der S&P 500 erreichte während des Handels mit 6.020 Punkten ein neues Rekordhoch. Letztendlich ging mit 5.987 Punkten aus dem Handel.

Seit Jahresanfang gerechnet notiert der Dow nun 18,7 Prozent höher. Das Plus im S&P 500 beläuft sich auf 25,5 Prozent und das im Nasdaq 100 auf 23,7 Prozent.

Durchwachsene Ergebnisse an Asiens Börsen

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag uneinheitlich entwickelt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.442 - 0,87 Prozent Hang Seng 19.172 + 0,11 Prozent CSI 300 3.840 - 0,21 Prozent

Devisen

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 133,57 - 0,08 Prozet 10-jährige Bundesanleihen 2,203 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,289 + 0,56 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0479 - 0,13 Prozent USD / JPY 153,81 - 0,22 Prozent EUR / JPY 161,17 - 0,35 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 73,19 USD + 0,18 USD WTI 69,10 USD + 0,15 USD

