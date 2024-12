Der Wert einer Idee

Lieber Aktiensegler,

wenn wir investieren und analysieren, beschäftigen wir uns sehr häufig mit einem Wert. Wir versuchen den inneren Wert eines Investments zu ermitteln. Dabei greifen wir nicht selten auf fundamentale Kennzahlen zurück.

Wir können beispielsweise sagen, dass ein Unternehmen den achtfachen Jahresgewinn wert sein soll. Oder auch ein Vielfaches von 12, 24 oder vielleicht sogar 100 erreichen kann und entsprechend fair oder teuer bewertet ist. Ich denke, dass dir solche Konzepte überaus vertraut sind.

Natürlich sehen wir einige Schwierigkeiten dabei. So beispielsweise, wenn es an die Prognose der künftigen Gewinne geht. Ein Wachstumsziel festzulegen ist nicht sehr einfach. Vor allem ist es keine Raketenwissenschaft. So schwierig alleine dieses Konzept ist, noch schwieriger wird es, wenn wir den Wert einer Idee definieren wollen.

Die Idee und ihr Wert

Eine grundlegende Annahme dabei ist: Eine gute Idee kann die Welt verändern. Wir haben es bei Amazon gesehen, das die Welt des Handels vollkommen auf den Kopf gestellt hat. Oder bei Netflix, das unseren Medienkonsum ein für alle Mal beeinflusst. Wer frühzeitig in diese Ideen investierte, der wurde reich belohnt. Um in unserer heutigen Rhetorik zu bleiben: Sie besaßen einen großen Wert.

Aber wie können wir diesen ermitteln? Das wird schon bedeutend komplizierter. Natürlich können wir einen adressierbaren Gesamtmarkt beurteilen. Wenn die Idee sich durchsetzt und gegebenenfalls einen gewissen Anteil an einem heute bereits existierenden Markt einnimmt, so können wir sogar ein bisschen herumrechen. Das ist natürlich alles theoretisch. Aber es ist ein guter und näherungsweiser Versuch.

Trotzdem braucht es mehr, um den Wert zu bestimmen. Wir müssen beispielsweise auch bewerten, ob ein Unternehmen in der Lage ist, dieses Marktpotenzial zu ergreifen. Die Umsetzung der Idee spielt daher ebenfalls eine große Rolle. Ein Management auf Abwegen kann dazu führen, dass man sich in einem Konzept verrennt und scheitert. Dann ist die Idee wiederum sehr wenig wert.

Aber auch die Einzigartigkeit und die Komplexität spielen eine wichtige Rolle. Wenn es zu komplex ist, behindert das womöglich die Adaption. Zu einfach fordert hingegen Wettbewerber heraus, die Idee zu kopieren. Es ist daher wirklich nicht einfach, den Wert einer Idee ausfindig zu machen.

Für Investoren ist das manchmal essenziell

Trotzdem ist es häufig essenziell, dass wir den Wert einer Idee bestimmen. Gerade im Bereich der Wachstumsaktien sind es innovative Geschäftsmodelle, die langfristig eine Wertsteigerung ermöglichen. Es ist nicht das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder ein Kurs-Umsatz-Verhältnis, das hier die große Relevanz besitzt, sondern es ist eher das mögliche Wachstum. Das, was noch vor dem Unternehmen liegt.

Wenn du dich darin übst, eine Idee zu bewerten, wirst du in diesem Segment zukünftig noch erfolgreicher sein. Wir von der Aktienwelt360 werden dir immer mal wieder die Bedeutung der Idee aufzeigen und wie man die besten Ideen zumindest näherungsweise bewertet.

Auf innovative Ideen und den Wert der Innovation

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

Der Artikel Der Wert einer Idee ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Aktienwelt360 2024