Am deutschen Aktienmarkt gibt es nach einer zweiwöchigen Jahresendrally weiter kein Schwächesignal. Die Kursgewinne des Dax haben am Mittwoch allerdings nicht gereicht, um die Rekordserie fortzusetzen, die am Montag bei knapp 20.462 Punkten ihren bisherigen Höhepunkt gefunden hatte. Anlegern fehlte am Tag vor der nächsten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) der notwendige Impuls, um erneute Bestmarken zu rechtfertigen.

Letztlich legte der Dax um 0,34 Prozent auf 20.399 Punkte zu. Am Vortag war seine Rekordjagd schon ins Stocken geraten und nun lieferten US-Inflationsdaten keine ausreichenden Gründe dafür, um diese wieder aufzunehmen. Der MDax ging 0,27 Prozent höher bei 26.929 Zählern über die Ziellinie."

Der Dax nimmt etwas Tempo aus der Rally", sagte am frühen Abend der CMC-Markets-Experte Jochen Stanzl. Er betonte aber, im Rahmen der Erwartungen ausgefallene Inflationszahlen aus den USA seien auch "kein Showstopper für die laufende Rally" gewesen. "Sie liefern den Anlegern keinen Grund, in den Modus der Gewinnmitnahmen zu wechseln", ergänzte er. Die Ende November eingeleitete Jahresendrally hatte den Dax um bis zu 1.200 Punkte nach oben getrieben.

About You-Aktie explodiert: Über 66 Prozent im Plus

Unter den Einzelwerten im Dax büßten Zalando circa 1,6 Prozent ein, denn der Online-Händler will den Hamburger Wettbewerber About You übernehmen. Er bietet 6,50 Euro je Anteilsschein und hat sich bereits knapp drei Viertel des Grundkapitals durch verbindliche Vereinbarungen mit Großaktionären gesichert. About You sprangen um gut 66,2 Prozent nach oben auf 6,49 Euro.

Schwach zeigten sich daneben auch Siemens Energy im Dax mit minus 3,4 Prozent. Die DZ Bank stufte die Papiere auf "Verkaufen" ab und sieht die neuen Mittelfristziele "mehr als eingepreist". Siemens Energy ist im Dax bisher am besten gelaufen. Der Kurs hat sich seit Jahresbeginn vervierfacht.

Vorsichtiger Ausblick: Carl Zeiss Meditec-Papiere fallen

Im MDax sackten die Papiere des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec nach einem vorsichtigen Ausblick um gut 12,2 Prozent ab. Für die Aktien von Tui ging es nach anfänglich deutlichen Verlusten um circa 3,3 Prozent nach oben auf 8,74 Euro. Das detaillierte Zahlenwerk des Reisekonzerns zeige, dass dieser sich zurück auf das Niveau vor der Pandemie hangelt. Die Bank of America hob das Kursziel auf 12,50 Euro an und rechnet entsprechend mit deutlichen Kurssteigerungen in den kommenden Monaten.

Der Versicherungskonzern Talanx will seinen Gewinn auch in den nächsten Jahren deutlich steigern und den Aktionären kontinuierlich steigende Dividenden zahlen. Das kam gut an. Die Aktie stieg um gut 2,1 Prozent. Bilfinger legten noch deutlicher zu. Mit plus 4,8 Prozent setzen sie sich an die MDax-Spitze, nachdem der Industriedienstleister am Vorabend ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt hatte.

Im SDax gewannen die Anteile des Tech-Unternehmens Kontron nach einem Großauftrag aus den USA an der Index-Spitze 6,5 Prozent. Alzchem büßten nach einer Aktienplatzierung unterdessen knapp 0,7 Prozent ein und Metro circa 5,4 Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)