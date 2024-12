SPD setzt nach Vertrauensfrage auf Zustimmung zu Kindergeld-Reform

Berlin (Reuters) - Die SPD setzt nach der Vertrauensabstimmung über Kanzler Olaf Scholz auf Entgegenkommen der Opposition bei Gesetzesvorhaben.

"Ich gehe davon aus, dass die CDU-Ministerpräsidenten das tun, was wir alle zwei Jahre tun, nämlich die kalte Progression ausgleichen und die Kindergelderhöhung herbeiführen", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Bundestag, Katja Mast, am Montag im Deutschlandfunk. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte in der ARD die Zustimmung seiner Fraktion zu, warf den ehemaligen Koalitionspartnern SPD und Grünen aber vor, diese Entscheidungen verschleppt zu haben.

Der Bundestag wird am Montagnachmittag über die Vertrauensfrage abstimmen. Nach der bewusst angestrebten Niederlage will Scholz bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Auflösung des Parlaments beantragen, über die Steinmeier in einigen Tagen entscheiden wird. Für den 23. Februar 2025 sind vorgezogene Bundestagswahlen vorgesehen.

Nach der Vertrauensfrage müssen SPD, Grüne, CDU/CSU und FDP entscheiden, welche Gesetzesprojekte sie in den verbleibenden Sitzungswochen des Bundestages noch beschließen wollen. Kanzler Scholz, der eine rot-grüne Minderheitsregierung anführt, bleibt bis zur Bildung einer neuen Regierung geschäftsführend im Amt.

Die Union hat angekündigt, dass sie mit SPD und Grünen erst nach der Vertrauensabstimmung darüber sprechen werde, welche Projekte gemeinsam umgesetzt werden können, zugleich aber die Erwartungen gedämpft. Zustimmung hatte sie bei der Stärkung des Bundesverfassungsgerichts und der Verlängerung des Deutschlandstickets für die Bahn für 2025 signalisiert. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat eine Zustimmung zur Erhöhung des Kindergeldes und der Abmilderung der Kalten Progression mit Blick auf den fehlenden Haushalt 2025 abgelehnt und darauf verwiesen, dass auch die Bundesländer einer Reform zustimmen müssten. Dort wäre auch eine Zustimmung von Unions-geführten Bundesländern nötig.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sprach in der ARD von einem "Tag der Erleichterung", weil die Vertrauensabstimmung Klarheit über den Weg zu vorgezogenen Bundestagswahlen bringen werde. Auf der anderen Seite sei er "bitter enttäuscht", weil er wochenlang von der FDP im Unklaren gelassen wurde, dass diese offenbar einen Bruch der Ampel länger geplant hatte. Mützenich sagte, der Kanzler habe "letztlich vielleicht zu lange" versucht, zwischen den Koalitionspartner FDP und Grünen zu vermitteln, die "nicht miteinander konnten".

Scholz hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen, was zum Bruch der Ampel-Koalition führte. FDP-Fraktionschef Dürr machte Scholz dafür verantwortlich, weil ihm am Ende die Kraft für grundlegende Reformen gefehlt habe.

