Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu. Mit den bevorstehenden Feiertagen blicken viele auf eine ruhigere Zeit „zwischen den Jahren“. Doch nicht nur der Alltag läuft in dieser Zeit etwas langsamer. Auch die Börsen passen sich an die Feiertage an.

An diesen Tagen sind die Börsen geöffnet

In dieser Phase zwischen Weihnachten und Neujahr gelten sowohl in Deutschland als auch in den USA spezielle Handelszeiten. Wann genau wo gehandelt wird zwischen dem 23. Dezember 2024 und dem 2. Januar 2025, haben wir hier für dich zusammengestellt (Handelstage sind gefettet):

Datum Deutschland USA Montag, 23.12.2024 regulärer Handel regulärer Handel Dienstag, 24.12.2024 (Heiligabend) Börse geschlossen verkürzte Handelszeiten (15:30 – 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit, kurz: MEZ) Mittwoch, 25.12.2024 (erster Weihnachtsfeiertag) Börse geschlossen Börse geschlossen Donnerstag, 26.12.2024 (zweiter Weihnachtsfeiertag) Börse geschlossen regulärer Handel Freitag, 27.12.2024 regulärer Handel regulärer Handel Samstag, 28.12.2024 Wochenende Wochenende Sonntag 29.12.2024 Wochenende Wochenende Montag, 30.12.2024 verkürzte Handelszeiten (Xetra schließt um 14:00 Uhr) regulärer Handel Dienstag, 31.12.2024 (Silvester) Börse geschlossen Börse geschlossen Mittwoch, 01.01.2025 (Neujahr) Börse geschlossen Börse geschlossen Donnerstag, 02.01.2025 regulärer Handel regulärer Handel

Quelle: eigene Recherche