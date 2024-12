DAX® - 2024: Das Jahr der Allzeithochs!

Es ist die Zeit der Jahresrückblicke. Dem wollen wir uns nicht verschließen und nutzen die vorletzte Ausgabe des „HSBC Daily Trading" in diesem Jahr für einen etwas anderen Blick in den (Börsen-)Rückspiegel. Freuen Sie sich auf ein paar charttechnische Fakten zu 2024 abseits des „mainstreams“: +++ DAX® erstmals in seiner Geschichte oberhalb von 20.000 Punkten. Die starke Performance von erneut rund 20 % vollzog sich recht gleichmäßig – lediglich unterbrochen durch den drawdown von Juli/August +++ 2024 wird generell als „Jahr der Allzeithochs“ in die Geschichtsbücher eingehen. 42 – 37 – 62 als perfekter Dreiklang: 42 Rekordstände beim DAX®, 37 beim Gold und 62 für den S&P 500®. Statistisch betrachtet kam es also in den USA öfter als 1x pro Woche zu einem neuen Allzeithoch +++ In diesem besonderen Jahr mit all den neuen Rekordständen kommt der Nikkei-225® vielleicht manchmal etwas zu kurz. Im März erreichten auch die japanischen Standardwerte ein neues Allzeithoch – erstmals seit 1989. Mit anderen Worten: Nach 35 Jahren hatte das Warten endlich ein Ende +++ Wenngleich es sich im „Jahr der Allzeithochs“ nicht so anfühlt, die 2. und 3. Reihe in Deutschland – sprich: MDAX® und SDAX® – notieren 2024 sogar im Minus +++ Fortsetzung siehe unten +++

DAX® (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

