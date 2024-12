iShares iBonds ETFs liefern Lösungen

Werbung

Je länger die Kurse am Aktienmarkt steigen, desto mehr Anleger glauben, dass sich ein Investment in Anleihen (engl. Bonds) nicht lohnt. Doch das ist ein Irrtum. Gerade jetzt erleben wir eine ideale Phase, um in Bonds zu investieren. Und sie bieten nicht nur größere Gewinnperspektiven, als die meisten denken. Sie haben die Möglichkeit, flexibel ein- und auszusteigen und das Engagement nach Belieben nach Laufzeiten und Währungsräumen zu streuen ... seit es die iBonds-Familie gibt.

Wenn wie jetzt im Vorfeld stark angehobene Leitzinsen sukzessiv sinken, ist der Zeitpunkt gekommen, den bis dahin in der Tat eher wenig attraktiven Bereich der Anleihen ins Visier zu nehmen. Denn dann bekommt man nicht nur im Vergleich zu früheren Jahren erfreulich hohe Zinsen. Man kann damit auch Kursgewinne erzielen, denn wenn die Leitzinsen und mit ihnen die Zinsrenditen am Anleihemarkt wieder fallen, steigen die Kurse der bereits laufenden Anleihen. Und die im Beitrag folgenden Charts werden Ihnen zeigen, dass diese Gewinne durchaus beträchtlich sein können.

Aus kompliziert wird einfach: Die iBonds-ETFs liefern Lösungen

Bislang war ein vernünftiges Investieren in Bonds, d.h. in Anleihen, zwar gar nicht so einfach. Denn um eine Positionierung sinnvoll in verschiedene Laufzeiten, Währungen und Risikolevels zu streuen, musste man schon einiges an Kapital aufwenden. Aber diese Probleme gehören seit dem Spätsommer 2023 der Vergangenheit an. Denn zu diesem Zeitpunkt gründete iShares eine Familie:

Eine Familie mit ETFs, die flexibles, breit gestreutes Investieren auch ohne umfassende Recherche, viel Zeitaufwand für die Überwachung und hohen Kapitaleinsatz ermöglicht: Die Familie der iBonds-ETFs.

Vor fast genau einem Jahr hatten wir Ihnen an dieser Stelle bereits die ersten iBonds-ETFs vorgestellt. Heute haben die ersten dieser Anleihe-ETFs gut ein Jahr Performance vorzuweisen, so dass wir jetzt einmal nachsehen können, was sich hier an Erträgen erzielen ließ. Und zugleich ist die Familie gewachsen, so dass man als Anleger noch einmal größere Möglichkeiten hat, sein Engagement breit zu streuen und damit die Risiken klug auf viele Schultern zu verteilen.

Sie haben die Wahl: Die iShares iBonds Familie im Überblick

Mittlerweile gibt es 31 verschiedene iBonds-ETFs, der hier folgende Link führt Sie auf eine Seite, von der aus Sie jeden dieser iShares iBonds-ETFs direkt ansteuern können:

Und wenn Sie noch einmal einen Blick auf den ersten Beitrag zum Thema iBonds werfen möchten, in dem die Vielfalt dieser ETFs und die sich daraus ergebenden Vorteile ausführlich erläutert werden, können Sie das über diesen Link tun:

Die iShares iBonds-ETFs bieten statt tristem Tagesmenu ein „Investment à la Carte“

Die iBonds-Familie bietet Ihnen ETF-Laufzeiten von einem bis sechs Jahren. Sie können zwischen ETFs wählen, die auf Euro oder auf US-Dollar lautende Bonds enthalten. Sie haben die Wahl, einen thesaurierenden ETF ins Depot zu nehmen, der die Zinserträge wieder reinvestiert oder einen, der sie ausschüttet. Mittlerweile gibt es auch die Auswahl zwischen US-Unternehmensanleihen und US-Staatsanleihen und die ersten iBonds-ETFs auf italienische Regierungsanleihen.

Beispielhaft hier die Übersicht über einen ETF aus der iBonds-Familie, der zu den ersten gehörte, die im Spätsommer 2023 aufgelegt wurden:

Einer der ersten aus der iBonds-Familie: iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF

Vergleichsindex Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index WKN A3D8E1 ISIN IE000BWITBP9 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,12 % p.a. ETF-Volumen per 19.12.2024 284,4 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 09.08.2023 Laufzeitende des ETF Dezember 2026 Ausrichtung des ETF US-Unternehmensanleihen mit Laufzeiten bis max. Dezember 2026 Anzahl der Positionen (Stand 19.12.2024) 503 Behandlung der Dividenden thesaurierend (Zinserträge werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch (Sampling) Basiswährung US-Dollar An deutschen Börsen in Euro handelbar ja

Sie sehen: Die Auswahlmöglichkeiten sind groß. Aber wieso eigentlich? Ist dieses Füllhorn an Möglichkeiten nicht eher verwirrend? Auf den ersten Blick vielleicht, aber dass es sich bei den iBonds-ETFs mittlerweile um eine Großfamilie handelt, hat schon seinen Sinn.

An der Börse ist die Zukunft immer offen. Mit einer klugen Streuung darf sie das auch sein.

Wie eingangs dargelegt, sind Anleihen in einer Phase fallender Leitzinsen besonders lukrativ. Aber man kann nicht vorhersagen, ob die US-Notenbank oder die europäische Zentralbank EZB den Leitzins schneller und weiter senken wird, d.h. wo in nächster Zeit die größeren Kursgewinne warten.

Ebenso ist offen, ob der US-Dollar seine derzeitige Stärke zum Euro fortsetzen wird und damit zu den Zinserträgen und möglichen Kursgewinnen bei auf US-Dollar lautenden iBonds-ETFs weiterhin Währungsgewinne hinzukommen oder nicht.

Daher ist es von Vorteil, wenn man sich nicht von vornherein festlegen muss, sondern die Möglichkeit hat, sich ein Portfolio aus verschiedenen Laufzeiten und Währungsräumen zusammenzustellen. Wobei, das sollte man nicht vergessen, diese iBonds-ETFs nicht aus ein paar wenigen verschiedenen Anleihen zusammengesetzt sind: Die Portfolios bestehen immer aus vielen verschiedenen Titeln. Eine breitere Streuung der Chancen und Risiken ist kaum möglich!

Mit den innovativen iBonds ETFs können Sie jederzeit auf neue Chancen reagieren

Darüber hinaus haben Sie dadurch die Option, Ihr Kapital zeitlich gestaffelt anzulegen. Da die iBonds-ETFs günstig im Kurs sind, ist es leicht, sein Kapital ohne großen Aufwand auf mehrere Laufzeiten zu verteilen, um Stück für Stück wieder freies Kapital zu haben, mit dem man den dann vorliegenden Gegebenheiten entsprechend neue Schwerpunkte setzen kann.

Dass es hier nicht nur um den reinen, überschaubaren Zinsertrag geht, sondern Bond-Investments sehr lukrative Gewinne ermöglichen, sehen Sie in den beiden eingebetteten Charts. Diese zeigen als erste Grafik den Kursverlauf eines im September 2023 emittierten iBonds-ETFs auf US-Dollar-Basis (Laufzeit bis Dezember 2027, US-Unternehmensanleihen, thesaurierend) und als zweites eines zum selben Zeitpunkt herausgegebenen ETFs auf Euro-Basis (Laufzeit bis Dezember 2027, Eurozone-Unternehmensanleihen, thesaurierend) im Vergleich zum REX, dem Deutschen Renten-Index (d.h. Anleihe-Index). Die hier erreichten Gewinne dürften größer sein, als die meisten erwartet hätten.

Und würde es sich nicht gerade in einer Phase wie dieser anbieten, in der der Aktienmarkt immer weiter an einen Punkt heranrückt, an dem er für eine größere Korrektur reif wäre, dort auch einmal Gewinne mitzunehmen und einen Teil des dadurch frei werdenden Kapitals in einige gezielt auf die eigenen Wünsche zugeschnittene iBonds-ETFs umzuschichten?

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister BlackRock Inc.