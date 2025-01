Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Der Leitindex Dax wird kaum verändert erwartet, wie der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung mit 20.317 Punkten signalisierte.

Vom Vortageshandel an der Wall Street und der US-Technologiebörse Nasdaq gibt es keine nennenswerten Impulse. An diesem Donnerstag sind die US-Börsen zudem wegen der Trauerfeier für den Ex-Präsidenten Jimmy Carter geschlossen.

Am Vortag hatte der Dax ein Rekordhoch nur knapp verpasst und die Gewinne anschließend abgegeben. Belastet wurden die Aktienkurse von der erneut aufgekommenen Sorge über Importzölle der USA unter dem designierten Präsidenten Donald Trump.

Nach dem vorerst gescheiterten Ausbruch über die 20.400er-Marke könnte es nun zu einer Konsolidierung der vorangegangenen Gewinne kommen.

Einzelwerte im Überblick

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy profitierte im vergangenen Jahr stark vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland. Das Wachstum lag im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen. Auf Tradegate gewannen Redcare 5,8 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Ein Händler lobte das starke Wachstum der Kundenzahl.

Kursbewegende Aktien-Umstufungen gab es einige. Süss Microtec verloren auf Tradegate 3,5 Prozent, nachdem das Analysehaus Jefferies die Kaufempfehlung gestrichen hatte. Beiersdorf legten hingegen um 0,7 Prozent zu, hier hatte Bernstein Research auf Outperform hochgestuft.

Für die Titel der Porsche Holding ging es nach einer Abstufung durch Exane BNP um 0,9 Prozent nach unten. Die Delivery-Hero-Aktie sprang um fünf Prozent hoch nach einem positiven Votum von Morgan Stanley.

Der Online-Modehändler About You legte vor der Übernahme durch Zalando im dritten Geschäftsquartal nur wenig zu. Das Management erklärte dies mit der späten Lage des Black Weekend, das sich erst im folgenden Quartal in den Zahlen zeigen werde. Auf Tradegate notierten About You quasi unverändert. About You rückt zudem in Kürze in den SDax auf und ersetzt dort das auf Krankenhaus-Software spezialisierte Unternehmen Nexus. Wegen des Übernahmeangebots für About You könnte es aber bald schon wieder eine Umbesetzung im SDax geben.

Leichte Gewinne an der Wall Street; heute kein Handel

Nach dem jüngsten Dämpfer haben Sorgen wegen der Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump die US-Börsen am Mittwoch weiter gebremst. Die Indizes verabschiedeten sich aber immerhin mit leichten Gewinnen.

Am heutigen Donnerstag findet in New York wegen des Trauertages zu Ehren des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter kein Handel statt.

Kursverluste in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Zollsorgen mit Blick auf die USA dominieren mit der bevorstehenden Amtseinführung von Donald Trump weiterhin das Geschehen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.605 - 0,94 Prozent Hang Seng 19.265 - 0,07 Prozent CSI 300 3.779 - 0,25 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 131,65 + 0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,516 - 0,30 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,668 - 0,53 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0301 - 0,14 Prozent USD / JPY 158,17 - 0,12 Prozent EUR / JPY 162,95 - 0,26 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 76,24 USD + 0,08 USD WTI 73,39 USD + 0,07 USD

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 48 (45) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT SÜSS MICROTEC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 48 (75) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 5,00 (5,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY NIMMT DELIVERY HERO MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 40 EUR

- WDH/EXANE BNP SENKT PORSCHE SE AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 31 (47) EUR

- JEFFERIES HEBT MELEXIS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 70 (66) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 880 (840) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES NIMMT NORDIC SEMICONDUCTOR MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 140 NOK

- JEFFERIES SENKT VAT GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 350 (535) CHF

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 10 (16) CHF - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NORDEA AUF 12,40 (12,70) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN STARTET TALABAT MIT 'OVERWEIGHT'

- RBC SENKT SWATCH AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 140 (150) CHF

- UBS HEBT SSE PLC AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 1970 (1935) PENCE

- WDH/BERNSTEIN SENKT HALEON AUF 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 400 (380) PENCE

- WDH/BERNSTEIN SENKT LINDT & SPRÜNGLI AUF 'UP' (OP) - ZIEL 90.000 (115.000) CHF

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Sika AG, Jahresumsatz

06:30 CHE: VAT, Jahresumsatz

07:15 CHE: SNB, Jahreszahlen (vorläufig)

07:30 DEU: About You, Q3-Zahlen

08:15 DEU: Traton, Pre-Close Call Q4/24

09:00 DEU: Munich Re, Bericht Naturkatastrophen 2024

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/24

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen

17:45 NLD: Airbus, Aufträge und Auslieferungen Gesamtjahr 2024 (Call 18.30 h)

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

CHE: VAT, Q4-Zahlen und Jahreszahlen

GBR: Marks & Spencer, Christmas Trading Update

GBR: Tesco, Q3-Umsatz

Termine Konjunktur

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/24

02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/24

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/24

08:00 DEU: Handelsbilanz 11/24

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/24

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 12/24

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 12/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Großhandelsumsatz 11/24

Redaktion onvista/dpa-AFX