APA ots news: Großer Andrang bei der Volksbank Aufwind-Woche

Wien (APA-ots) - Mit der Aufwind-Woche im Wiener MuseumsQuartier startete die VOLKSBANK WIEN AG von 13. bis 17. Jänner fulminant ins neue Jahr. Mehr als 900 Mitwirkende und rund 1.000 Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft sorgen für eine positive Bilanz der Initiative. Angesichts der aktuellen Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft auf nationaler und internationaler Ebene will die Volksbank Wien positive Entwicklungen fördern und die Stimmung in Richtung Aufwind drehen. Mit der Aufwind-Woche im Wiener MuseumsQuartier brachte die regionale Hausbank mit Impulsen für die Wirtschaft und einem Sport- und Erlebnisprogramm für Familien das Stimmungsbarometer nach oben. Mehr als 900 Mitwirkende nutzten das abwechslungsreiche Programm, rund 1.000 Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft netzwerkten bei fünf exklusiven Veranstaltungen. "Wir haben den Anspruch, unsere Kundinnen und Kunden bei der Verwirklichung ihrer Vorhaben zu unterstützen. Dazu gehört für uns auch die positive Stimmung. Die Wirtschaft kann nur Aufwind bekommen, wenn wir gemeinsam positiv in die Zukunft blicken. Die Volksbank Aufwind-Woche war der Startschuss für ein Jahr voller inspirierender und positiver Impulse und gemeinsamer Erfolge", sagt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG . Eröffnet wurde die Volksbank Aufwind-Woche am 13. Jänner bei einem hochkarätig besetzten Wirtschaftsevent in der Libelle des Wiener MuseumsQuartiers. Gastgeber Gerald Fleischmann ( Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG), Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Christoph Neumayer (IV-Generalsekretär), Margarete Kriz- Zwittkovits (Vizepräsidentin der WK Wien), Andreas Ladich (MCÖ- Präsident), Nadina Ruedl (Die Pflanzerei, Gründerin des Jahres beim Woman in Business Award) und Sonja Schörgenhofer (Marketing- und Kommunikationsleiterin VOLKSBANK WIEN AG) gaben Impulse für ein chancenreiches Geschäftsjahr 2025. Zwtl.: Aufwind für die Wiener Wirtschaft: 1.000 Besucherinnen und Besucher Den frischen Wind, der durch den Volksbanken-Verbund weht, will die heimische Bank nach außen tragen und damit Menschen inspirieren, mit Elan und positiv ins neue Jahr zu starten. Rund 1.000 Vertreterinnen und Vertreter der Wiener Wirtschaft besuchten informative Fachvorträge und holten sich zukunftsweisende Impulse. Beim Investment Frühstück am 15. Jänner beleuchtete Michael Herzum, Leiter Economics & Macro Strategy bei Union Investment, die Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Am selben Tag lud die Volksbank Kundinnen und Kunden zu einem stimmungsvollen Jahresauftakt in die Hofstallungen des Wiener MuseumsQuartiers. Rund 300 Gäste nutzten die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen und zu networken. Am 16. Jänner fand in der Libelle des MuseumsQuartiers der 20. sportsbusiness.at Breakfast Club in Kooperation mit der Volksbank statt. Das Netzwerk-Format widmete sich dieses Mal dem Thema Wintersport und Sponsoring: Aktivierungen, Strategien und Herausforderungen. Abends lud die Volksbank gemeinsam mit Leitbetriebe Austria und Premium tastenjoy (ISS Österreich) zum Jahresauftakt für Unternehmen. Leitbetriebe-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher moderierte den Abend. Über 300 Vertreterinnen und Vertreter wichtiger Unternehmen nutzten das Event zum Austausch und Netzwerken. Zwtl.: Aufwind für Familien: 900 Mitwirkende Auch Familien, insbesondere Kinder und Jugendliche, kamen bei der Volksbank Aufwind-Woche voll auf ihre Kosten. Gemeinsam mit Kooperationspartnern wie ÖSV, Sporthilfe, Wiener Stadtadler, GEDS und Neubau tanzt präsentierte die VOLKSBANK WIEN AG im Innenhof des Wiener MuseumsQuartiers ein umfangreiches Programm, unter anderem eine Finanzbildungs-Station für Kinder. Ein besonderes Highlight war das Stadtadler Skisprung-Schnuppern powered by Volksbank. Auf einer mobilen Skisprungschanze fand ein Schnupper-Training mit den Olympiasiegern Andreas Goldberger und Daniel Huber statt. Insgesamt nahmen 600 Kinder am Nachwuchs-Training der Wiener Stadtadler teil, das im MuseumsQuartier und an drei weiteren Standorten stattfand. Auch zahlreiche Spitzensportlerinnen und -sportler sorgten im MuseumsQuartier für Aufwind. Lukas Mähr (Olympiasieger im Segeln), Anton Knoll (EM-Gold 2024 im Wasserspringen), Benny Wizani ( mehrfacher Staatsmeister im Trampolinspringen und Olympia-Teilnehmer) , Lilli Hohenauer und Lia Berger (U18-Europameisterinnen 2024 im Volleyball) standen für Fragen und Tipps zur Verfügung. Und am 16. Jänner machten Stefan Kraft, Jan Hörl, Michael Hayböck und Maximilian Ortner auf ihrem Weg nach Zakopane einen Abstecher zur Aufwind-Woche, sorgten für spontane Fan-Selfies, erfüllten Autogrammwünsche und nahmen sich positive Impulse für den Teambewerb in Polen mit. Erfolgreich, wie das Ergebnis zeigte. VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.282 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2024). 