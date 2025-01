Rohstoffe, Autos, Luxus höher - Trump-Zollaussagen treiben an

US-Präsident Donald Trump hat mit Zollaussagen in Richtung China am Freitag einigen Branchen zu kräftigem Auftrieb verholfen. Der neue US-Präsident bezeichnete Zölle als großes Machtinstrument über China: "Sie wollen sie nicht, und ich würde sie lieber nicht einsetzen müssen." Marktteilnehmer werteten dies als Hoffnungsschimmer, dass Trump womöglich von Zöllen ablassen könnte. Gegenzölle durch China würden dann wohl auch ausbleiben.

Der derzeit angeschlagenen Wirtschaft Chinas würde dies helfen. Hellt sich die Konjunktur in dem Land auf, profitieren davon der Rohstoff- und Chemiesektor besonders. Die Nachfrage im rohstoffhungrigen China würde entsprechend steigen. Zugleich wird der Konsum angekurbelt. Auch die in China produzierenden Autokonzerne würden profitieren, wenn keine zusätzlichen Einfuhrzölle erhoben würden.

Der europäische Rohstoffsektor war am Freitag mit plus 2,2 Prozent der stärkste der Stoxx-600-Branchenübersicht, gefolgt von den Autos und den Konsumgütern . Auch Chemie war im vorderen Feld dabei.

Im Dax gewannen Porsche AG , BASF , Mercedes-Benz , BMW und Volkswagen am Mittag noch bis zu 3,5 Prozent.

Europäische Konsumtitel zogen ebenfalls an, wobei vor allem die Luxusgüterhersteller mit höherem Kurszuwachs das Feld dominierten. Ein starkes Quartal des britischen Luxusbekleidungs-Herstellers Burberry wirkte beflügelnd. Es weckte bei Anlegern die Hoffnung auf eine Erholung im Luxusmarkt. Die Burberry-Aktien schnellten am Freitag in London um 12,5 Prozent hoch.

Gerade im Reich der Mitte konnten Luxushersteller in der Vergangenheit sehr gute Geschäfte machen, sie hatten dort jüngst aber ebenfalls geschwächelt. Kering, Pernod Ricard und LVMH wurden davon beflügelt und verzeichneten vorne im EuroStoxx 50 zuletzt Aufschläge zwischen 3 und fast 9 Prozent.