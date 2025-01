DAX® - Erneutes Allzeithoch

Der DAX® setzt ein weiteres Ausrufezeichen – und zwar in Form des achten Allzeithochs in diesem Jahr (21.672 Punkte). Die Kernunterstützung bei 21.000 Punkten hat das Aktienbarometer also lehrbuchmäßig zum erneuten Sprung gen Norden genutzt. Zur Erinnerung: Das jüngste „swing low“ (21.082 Punkte) bildet zusammen mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der Korrektur von Dezember (21.062 Punkte) sowie der verbliebenen Aufwärtskurslücke vom 22. Januar (untere Gapkante bei 21.046 Punkten) eine absolute Schlüsselunterstützung. Diese Bastion ist weiter als Stop-Loss zur Gewinnsicherung prädestiniert. Im „uncharted territory“ jenseits der jüngsten Rekordstände definiert das obere Bollinger Band (akt. bei 21.791 Punkten) einen der wenigen verbliebenen Widerstände. Die 261,8 %-Fibonacci-Projektion der Dezember-Verschnaufpause steckt ein weiteres DAX®-Anlaufziel (21.935 Punkte) ab. Mit Blick auf das Wochenende und den anstehenden Monatsultimo könnte den deutschen Standardwerten ein weiteres Kunststück gelingen: So stehen im Jahresverlauf 2025 bisher nur positive, weiße Wochenkerzen zu Buche!

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

