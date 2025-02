APA ots news: FMA-Bereichsleiterin Birgit Puck wird Vorsitzende des Ständigen Ausschusses für Märkte der Europäischen Wertpapieraufsicht ESMA

Wien (APA-ots) - Birgit Puck, Leiterin des Bereichs Wertpapieraufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) wird mit sofortiger Wirkung Vorsitzende des Ständigen Ausschusses für Märkte ( Markets Standing Committee , MSC) der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA. Der Aufsichtsrat (Board of Supervisors) der ESMA hat Puck gestern für diese Funktion gewählt. Die Bestellung gilt bis 31. Dez. 2026. Puck folgt in dieser Rolle dem früheren Leiter der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde CNMV, Rodrigo Buenaventura. Der Ständige Ausschuss für Märkte ist verantwortlich für regulatorische Aspekte von Wertpapiermärkten und Marktinfrastrukturen. Dazu gehören Struktur, Transparenz und Effizienz von Sekundärmärkten für Finanzinstrumente wie Börsen, Handelsplattformen und OTC-Märkte; Fragen der Marktintegrität und - überwachung, der Durchsetzung der Wertpapiergesetze, der Zusammenarbeit der nationalen Behörden bei Untersuchungen zum Marktmissbrauch; nachbörsliche Marktinfrastrukturen und Prozesse wie Clearing und Abrechnung von Transaktionen in Finanzinstrumenten; Märkte für Warenderivate sowie die Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden für Energieregulierung und Energiegroßhandelsmärkte. Rückfragehinweis: FMA-Mediensprecher Boris Gröndahl Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0064 2025-02-12/10:57