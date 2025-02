AKTIE IM FOKUS: Nissan springt hoch - Spekulationen um Einstieg von Tesla

TOKIO/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nissan sind am Freitag in Tokio um rund zehn Prozent nach oben gesprungen auf das höchste Niveau seit sechs Wochen. Anstoß dazu gab ein Bericht in der "Financial Times", der Spekulationen weckte über einen möglichen Einstieg des US-Elektroautobauers Tesla bei dem kriselnden japanischen Autobauer. Wie es in dem Bericht mit Verweis auf Insider heißt, könnten Nissans Werke in den USA ein Grund sein.

Laut dem Bericht steht eine hochrangige Gruppe japanischer Manager und Ex-Politiker hinter der Idee. Teil des Vorhabens könne auch eine Minderheitsbeteiligung durch den taiwanesischen Apple-Zulieferer Foxconn sein, hieß es.

Nissan braucht erneut einen Rettungsanker, nachdem Fusionsgespräche mit dem Konkurrenten Honda gescheitert waren. Nissan leidet unter schwachen Umsätzen, Überkapazitäten und einer veralteten Modellpalette. Das Ausmaß der Probleme war gegen Ende letzten Jahres deutlich geworden, als Nissan für das erste Halbjahr einen Gewinneinbruch bekannt geben musste.

Wie UBS-Analyst Kohei Takahashi unlängst nach den Zahlen schrieb, hatte Nissan nach dem Rückzug von den Honda-Gesprächen bereits signalisiert, einen neuen Partner zu suchen. "Die Aussicht auf eine Allianz und Veränderungen in der Kapitalstruktur des Unternehmens bleiben wichtige Einflussfaktoren auf den Aktienkurs", schrieb der Experte vor gut einer Woche.

Einen Einstieg bei Nissan könnte Tesla gemessen an der Marktkapitalisierung wohl locker stemmen: Während Nissan auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet knapp 11 Milliarden Euro kommt, ist Tesla an der New Yorker Börse umgerechnet fast 1,1 Billionen Euro wert.

Nach dem Sieg Donald Trumps bei der US-Wahl hatten die Tesla-Aktien im November wieder Fahrt aufgenommen und im Dezember ein neues Rekordhoch bei 488 US-Dollar geschafft. Zuletzt ging es dann wieder ein gutes Stück nach unten mit dem Kurs bis auf aktuell rund 354 Dollar./tih/mis/stk