Bounce vor den NVIDIA-Zahlen | Solide Ergebnisse im Tech-Sektor

Dank überwiegend solider Ergebnisse sehen wir zur Wochenmitte eine Erholung an der Wall Street. Die Aktien von Axon, Intuit, Workday, Lowe’s, TJX, First Solar, CAVA und Caesars tendieren nach den Zahlen freundlich, mit Advanced Auto, Keysight, Instacart und Lucid in Folge der Ergebnisse schwächer. 3M hat auf dem heutigen Analystentag die Aussichten bestätigt. Nach dem Closing werden die Aktien von NVIDIA, Salesforce, Ebay und Snowflake mit den Quartalszahlen im Mittelpunkt stehen. Bei NVIDIA wird eine Kursschwankung von rund 9% erwartet.



00:00 Überblick | Super Micro | 3M

02:11 Ausblick: Nvidia & Tech-Werte

04:28 Druck auf Trump nimmt zu

07:00 Alcoa warnt

09:43 ASML: Enttäuschende Auftragseingänge

10:28 Tech-Sektor: Axon, Intuit, Keysight, Workday, Instacard

11:33 Lowe’s | TJX | First Solar | CAVA

12:51 Lucid abgestuft

14:03 AI Sektor: Amazon, Meta, DeepSeek, OpenAI

16:58 Tesla: 37% im Minus | GM: Aktienrückkäufe ausgeweitet

19:18 Analysten: Home Depot, Hims & Hers Health, Eli Lilly

20:38 Ausblick heute Abend



