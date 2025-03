Der Dax hat am Donnerstag in einer Berg- und Talfahrt seine Rekordrally letztlich fortgesetzt. Nach einem Sprung am Morgen über 23.400 Punkte ging ihm zunächst der Schwung aus und sämtliche Gewinne zerrannen. Die erwartungsgemäß gesenkten Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) brachten keine erkennbaren Impulse.

Mit Rückenwind von den US-Börsen, die im Handelsverlauf ihre Auftaktverluste spürbar verringerten, erreichte der Dax gegen Ende der Sitzung dann aber eine nächste Bestmarke knapp über 23.450 Punkten. Mit einem Plus von 1,47 Prozent auf 23.419 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Tag.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,77 Prozent auf 30.289 Punkte hoch, und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2022. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,57 Prozent auf 5.520 Zähler.

In der Schweiz und Großbritannien wurden dagegen Verluste verzeichnet.Seit dem Sommer 2024 hat die EZB die Zinsen zum sechsten Mal gesenkt, nun auf 2,5 Prozent. Zugleich bereite die Zentralbank die Finanzmärkte auf eine Pause vor, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. "Möglicherweise wird dies bereits auf der nächsten Zinssitzung im April der Fall sein." Im Jahresverlauf dürften dann aber weitere Zinssenkungen bis auf 2 Prozent folgen, erwartet er.

DHL überzeugt Investoren mit Sparprogramm – Kursrally

Die DHL war der Tagessieger im Dax. Die Aktien des Logistikkonzerns kletterten um 13,3 Prozent auf 43,94 Euro. Grund für diese Rally waren die Ankündigungen des Bonner Logistikkonzerns, ein Sparprogramm durchzuführen. Damit geht der Abbau von 8.000 Stellen im deutschen Brief- und Paketgeschäft einher, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte.,

Euro steigt über 1,08 US-Dollar - EZB gibt weiteren Auftrieb

Der Euro hat am Donnerstag nach Aussagen aus der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung stieg am Nachmittag bis auf 1,0853 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit November 2024. Zuvor hatte er noch zeitweise unter 1,08 Dollar notiert. Zuletzt lag der Euro ein wenig niedriger. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0796 (Mittwoch: 1,0694) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9262 (0,9351) Euro.

Zurückhaltende Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu weiteren Leitzinssenkungen stützten den Euro. Die Leitzinsen wurden zwar wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Laut Lagarde wirkt die Geldpolitik aber deutlich weniger restriktiv als zuletzt. Sie verwies zudem auf das schwierige politische Umfeld. „Wir haben überall Risiken, überall Unsicherheit“, sagte Lagarde. Man müsse daher abwarten und die Daten bewerten.

„Die EZB bereitet die Finanzmärkte auf eine Pause vor. Möglicherweise wird dies bereits auf der nächsten Zinssitzung im April der Fall sein“, kommentierte Thomas Gitzl, Chefvolkswirt der VP Bank. „Aus unserer Sicht werden die europäischen Währungshüter aber im weiteren Jahresverlauf die Zinsen fortgesetzt senken.“

Der Euro profitiert weiter von den in Deutschland angekündigten Finanzpaketen und der damit verbundenen Hoffnung auf mehr Wirtschaftswachstum. Zudem belastet der vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angezettelte Handelskrieg weiter den Dollar. Der Euro hat seit Montag um über vier Cent zugelegt.

Redaktion onvista/dpa-AFX