Esken und Dobrindt rechnen mit Sondierungen bis zum Wochenende

Berlin (Reuters) - In SPD und Union wird derzeit nicht von einem schnellen Erfolg der Sondierungen für eine Koalition noch vor dem Wochenende ausgegangen.

"Dass wir heute fertig werden, das ist nicht zu erwarten", sagte die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken am Freitagmorgen vor den Gesprächen mit der Union. "Aber wir kommen gut voran. Die Atmosphäre ist gut, sie ist konstruktiv. Und ich bin zuversichtlich, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen." Bei dem einen oder anderen stecke noch der Wahlkampf in den Knochen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ergänzte, man fühle sich auf einem guten Weg. Man müsse aber davon ausgehen, dass auch das Wochenende noch genutzt werde.

Im Mittelpunkt der Gespräche steht derzeit die Migrationspolitik, ein zentrales Thema in erster Linie für die Union. Eine grundsätzliche Zurückweisung an den Grenzen hatte SPD-Co-Chef Lars Klingbeil bereits abgelehnt. Aus der SPD kamen aber Stimmen, dass eine Einigung möglich sei. "Die Gespräche beim Migrationsgipfel im Herbst können dabei ein solides Fundament sein, auf das wir aufbauen können", sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese zu "Bild". Damals hatten sich die Ampel-Koalition und die Union beraten. Die Ampel hatte umfassende Zurückweisungen an den Grenzen abgelehnt. Die Ampel-Parteien hatten signalisiert, dass eine schnellere Rückführung von Migranten in europäische Länder, wo sie bereits registriert wurden, ein gangbarer Weg wäre. Eine Einigung gab es aber nicht.

Union und SPD hatten sich bereits am Dienstag auf einen Finanzierungsrahmen für Verteidigung und Investitionen geeinigt und wollen dafür die Regeln der Schuldenbremse ändern. Dafür sind in der nächsten Woche Beratungen und Beschlüsse zu einer Grundgesetzänderung noch im bisherigen Bundestag vorgesehen.

