APA ots news: FMA: Vermögen der Vorsorgekassen steigt dank Beitragszuflüssen und Veranlagungsgewinnen um 13% auf 21,1 Mrd.

Ende 2024 wurden 11,2 Mio. Anwartschaften auf die "Abfertigung Neu" mit einem Vermögen von durchschnittlich 1.886 verwaltet Wien (APA-ots) - Beitragszuflüsse und die gute Performance an den Finanzmärkten haben das verwaltete Vermögen der österreichischen Betrieblichen Vorsorgekassen (BVK) zum Jahresende 2024 auf einen neuen Rekordstand von 21,1 Milliarden ansteigen lassen - das sind 2,5 Milliarden bzw. 13% mehr als Ende 2023. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Bericht der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Lage der Betrieblichen Vorsorgekassen hervor. Die acht Vorsorgekassen sind seit 2003 zuständig für die Verwaltung der "Abfertigung Neu", zu der jeder österreichische Arbeitgeber für seine Beschäftigten Beiträge leisten muss. Derzeit werden rund 11,2 Millionen Anwartschaften verwaltet, 2,8% mehr als ein Jahr zuvor. Die hohe Zahl erklärt sich dadurch, dass sich bei einem Arbeitgeberwechsel auch die Vorsorgekasse ändern kann und daher zahlreiche Anwartschaftsberechtige mehrere Anwartschaften bei unterschiedlichen Vorsorgekassen haben. Nachdem im Jahr 2022 der Krieg in der Ukraine und die globale Zinswende auf den Märkten lasteten und zu einer negativen Anlageperformance führten, stand 2024 wieder eine positive Performance von 4,7% zu Buche (2023: +4,4%; 2022: -7,7%). Die verpflichtende Kapitalgarantie der Vorsorgekassen, verknüpft mit entsprechend der Arbeitsmarktentwicklung schwankenden Auszahlungserfordernissen, bedingen - auch gesetzlich - eine auf Sicherheit und Liquidität Bedacht nehmende Anlagepolitik. Das verwaltete Vermögen der Vorsorgekassen war zum Ende des Jahres 2024 vor allem in Anleihen (65%), Aktien (15%), Guthaben bei Kreditinstituten (5,0%), Immobilien (5,6%) sowie Darlehen und Kredite (5,4%) veranlagt; der Rest (3,3%) entfiel auf Sonstige Vermögenswerte. Damit blieb die Struktur des Portfolios, mit lediglich geringfügigen Verschiebungen, im Vergleich zum Vorquartal im Wesentlichen gleich. Zur Absicherung der gesetzlich vorgegebenen Garantie auf das eingezahlte Kapital haben BVK eine Kapitalgarantierücklage zu bilden. Deren Wert schwankte im Berichtsquartal je nach BVK zwischen 0,65% und 1,20% der Gesamtsumme der Anwartschaften und betrug im Schnitt aller 0,90%. Ende 2023 lag dieser Wert bei 0,86%. Den gesamten Quartalsbericht finden Sie auf der FMA-Website unter: https://www.fma.gv.at/vorsorgekassen/quartalsberichte