Deutschland: Moderate Verluste zum Start

Der Dax steuert am Freitag auf weitere moderate Verluste zu. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Minus von 0,5 Prozent auf 22.575 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex den dritten Tag in Folge nachgeben.

Für die Woche zeichnet sich ein Kursrückgang um 1,4 Prozent ab. Den Kampf um die 21-Tage-Linie als kurzfristigen Trendindikator hatte der Dax am Donnerstag verloren, belastet von den angekündigten US-Importzöllen auf Autos und Teile. Er konnte seinen Tagesverlust allerdings deutlich eindämmen.

Der Index bleibt in einer Konsolidierungsphase von dem vergangene Woche erreichten Rekord bei 23.476 Punkten. Das gilt zumindest so lange die nächste Chartunterstützung im Bereich von 22.300 Punkten hält. Im laufenden Monat liegt der Dax rund ein halbes Prozent im Plus und seit Jahresbeginn mit fast 14 Prozent - anders als die schwachen US-Aktienindizes.

Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht den Dax in einem volatilen Seitwärtsmarkt auf Richtungssuche. "Das ist ein politisch dominierter Markt, in dem sich die Stimmung schnell und häufig dreht", kommentierte er die Auswirkungen der US-Zollpolitik. Die Experten der Landesbank Helaba sehen dadurch eine deutliche Stimmungseintrübung. Das Risiko einer weiteren Korrektur sei gestiegen, der übergeordnete Aufwärtstrend aber noch intakt.

USA: Moderate Abgaben

Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Anleger sind verunsichert. Im Fokus stehen erneut Zollankündigungen des US-Präsidenten. Donald Trump hatte am Mittwoch nach dem Börsenschluss an der Wall Street Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Autoimporte sowie zentrale Autoteile per "Executive Order" unterzeichnet.

Nun herrschen wieder Sorgen, dass es zu einer deutlichen Verschärfung des globalen Handelsstreits kommt. Der könnte die Inflation wieder antreiben und die Wirtschaft ausbremsen. Der Dow Jones Industrial schloss nach einem richtungslosen Verlauf 0,37 Prozent tiefer mit 42.299,70 Punkten. Der S&P 500 verlor 0,33 Prozent auf 5.693,31 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,59 Prozent auf 19.798,62 Zähler.

Asien: Verluste

Zoll- und damit verbundene Wirtschaftssorgen haben die wichtigsten Aktienmärkte Asiens am Freitag einmal mehr belastet. In Japan fiel der Leitindex Nikkei-225 kurz vor dem Handelsende um 2,2 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong büßte rund ein Prozent ein und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien sank um 0,2 Prozent.

Renten

Devisen:

Rohöl:

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 45 (43) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 890 (915) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 65 (66) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ADESSO AUF 137 (144) EUR - 'BUY'

DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT JENOPTIK AUF 'HOLD' - ZIEL 26 EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 38 (48) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 29 (28) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SETZT AUTO1 AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

JEFFERIES SENKT KLA CORP AUF 'HOLD' - ZIEL 725 USD

Redaktion onvista/dpa-AFX