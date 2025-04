IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Frequentis: Der Weltmarktführer für sicherheitskritische Infrastruktur - rund um den Globus

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Frequentis: Der Weltmarktführer für sicherheitskritische Infrastruktur - rund um den Globus

Besonders in der Luftfahrt und im öffentlichen Verkehr steigen die Anforderungen an resiliente und ausfallsichere Systeme weltweit. Die Frequentis AG (WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09) reagiert darauf mit innovativen Lösungen, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen und gleichzeitig flexibel in bestehende Infrastrukturen integriert werden können. Und: einem starken Partnernetzwerk.

Wachstumsmarkt sicherheitskritische Kommunikation

Ob Flugsicherung, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste oder Transportmittel: Um Menschen und Güter vor Gefahren zu schützen, wächst der globale Bedarf an zuverlässigen Kommunikationssystemen. Rückenwind erhält diese Entwicklung von der Digitalisierung und steigenden Sicherheitsanforderungen, die aus zunehmenden Cyberbedrohungen, geopolitischen Spannungen und Naturkatastrophen resultieren. Deshalb hat der milliardenschwere globale Markt für die sicherheitskritische Kommunikation in der Flugsicherung laut Studien in den vergangenen Jahren ein Durchschnittswachstum von 5% erfahren. Für die Jahre bis 2030 werden, je nach Studie, Wachstumsraten zwischen 4% und 8% erwartet.

Frequentis punktet mit globalem Partnernetzwerk

Die Frequentis AG (WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09) profitiert von dieser Entwicklung, indem sie neue Technologien wie beispielsweise cloudbasierte Kommunikationslösungen, KI-gestützte Entscheidungsunterstützungssysteme oder Remote Digital Towers für die Luftfahrt vorantreibt. Diese ersetzen klassische Kontrolltürme durch digitale Lösungen, die eine zentrale oder dezentrale Steuerung von Flughäfen ermöglichen.

Gleichzeitig muss das Unternehmen sich aber auch an weltweit unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen, kulturelle Besonderheiten und Wettbewerbslandschaften anpassen. Ein zentraler Bestandteil der Expansionsstrategie des Unternehmens ist deshalb die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern. Denn in einer ständig wachsenden und sich weiterentwickelnden Welt sind ausgewählte Partner von zentraler Bedeutung, um die eigene Fähigkeit zu ergänzen, Lösungen und Dienstleistungen auf die effizienteste und effektivste Weise für Kunden zu erstellen. Unter dem Motto Frequentis empowers Partners² stärkt das Unternehmen fortlaufend sein Netzwerk weltweit und sichert sich so eine effektive Marktdurchdringung. Diese partnerbasierte Globalisierungsstrategie ermöglicht es außerdem, spezifische Anforderungen besser zu erfüllen und innovative Technologien schneller zu implementieren.

Schon jetzt verfügt Frequentis über weltweite Niederlassungen, Tochtergesellschaften und lokale Partner in über 50 Ländern. Unter anderem dank eines hochkarätigen Netzwerks bestehend aus Strategic Partners (z.B. Lockheed Martin, Thales), Technology Partners (z.B. Oracle, HP) und Sales Channel Partners. Die Produkte und Lösungen des österreichischen Weltmarktführers für Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung sind an mehr als 49.000 Arbeitsplätzen und in rund 150 Ländern zu finden.

Frequentis wählt und managt diese strategischen Partnerschaften aktiv mit dem Ziel, das Portfolio zu stärken und auszubauen. Im Gegenzug werden Partner dabei unterstützt, ihr eigenes Geschäft auszubauen - ein Win-Win-Win-Szenario für Frequentis, Partner, Kunden und Menschen, die sich durch Frequentis Produkte und Lösungen in Sicherheit wissen dürfen.

