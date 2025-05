IRW-News: Forge Resources Corp: Forge Resources erweitert Infrastruktur, um 24-Stunden-Betrieb zu ermöglichen und Erschließung von Kohleprojekt La Estrella zu beschleunigen

IRW-PRESS: Forge Resources Corp: Forge Resources erweitert Infrastruktur, um 24-Stunden-Betrieb zu ermöglichen und Erschließung von Kohleprojekt La Estrella zu beschleunigen

Vancouver, British Columbia (7. Mai 2025) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) freut sich, ein Betriebsupdate hinsichtlich der Verbesserung der Zugänglichkeit und der Betriebseffizienz beim Projektstandort La Estrella durch kritische Infrastrukturverbesserungen bereitzustellen, einschließlich intensiver Straßensanierungen und Verbesserungen der Elektrik. Diese Verbesserungen werden es dem Unternehmen ermöglichen, den operativen Betrieb auf 24 Stunden auszuweiten, die Erschließung des Zugangsstollens zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern.

Verbesserungen der Elektrik, um 24-Stunden-Betrieb zu ermöglichen

Forge verbessert seine Infrastruktur durch strategische Verbesserungen der Elektrik, die die Betriebskapazität und die Effizienz erheblich steigern werden (Abbildung 1). Im Rahmen dieser Initiative wurden bereits Strommasten aufgestellt. Diese Verbesserungen, die eine transformative Entwicklung darstellen, werden es dem Unternehmen ermöglichen, in den kommenden Wochen auf einen 24-Stunden-Betrieb umzustellen, was die Erschließung des Zugangsstollens beschleunigt und die Produktivität steigern wird.

Die wesentlichen Verbesserungen beinhalten Folgendes:

- Leistungsstarke Beleuchtungslösungen - Zwei 200-W-Solarstrahler und zwei nicht solare 200-W-Strahler werden den Betriebsbereich beleuchten und einen kontinuierlichen Arbeitsablauf gewährleisten.

- Moderne Sicherheitsmaßnahmen - Fünf strategisch platzierte Sicherheitskameras werden eine erstklassige Überwachung bieten, die die Sicherheit und den Überblick über den Standort verbessert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79507/05-07-25FRGLaEstrella2025_de_Prcom.001.png

Abbildung 1: Ansicht des Standortes mit der Position der Beleuchtungs- und Sicherheitsverbesserungen

Verbesserungen der Straßeninfrastruktur

Im März hat das Unternehmen eine umfassende Straßensanierungsinitiative begonnen, um 10 km der gemeinsamen Straße, die zum Projektstandort führt, zu sanieren (Abbildungen 2 und 3). Dies wird durch die Unterstützung der Gemeinden Betulia und Zapatoca ermöglicht, die kritische Straßenbaumaschinen zur Verfügung gestellt haben. Darüber hinaus hat das Unternehmen kritische Ressourcen, Materialien und engagierte Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt, um die Fertigstellung des Projekts zu unterstützen. Die Initiative beinhaltet die Verbreiterung wichtiger Zufahrtspunkte, die Stärkung der strukturellen Integrität und die Sanierung der Straßenoberflächen, um das erhöhte Verkehrsaufkommen und den Transport von schweren Ausrüstungen zu unterstützen.

Im Rahmen seines Engagements für die Community arbeitet das Unternehmen eng mit der Gemeinde Betulia zusammen, um wichtige Straßenverbesserungen durchzuführen, die sowohl den Bewohnern als auch dem Unternehmen zugutekommen. Diese Verbesserungen sollen sicherere und effizientere Transportwege schaffen und die Anbindung sowie die langfristige Stabilität der Infrastruktur fördern.

CEO PJ Murphy sagte: Diese Infrastrukturverbesserungen sind ein bedeutsamer Meilenstein für Forge Resources bei der Umstellung auf einen 24-Stunden-Betrieb. Durch die Erweiterung unserer Kapazitäten beschleunigen wir die Erschließung des Zugangsstollens, steigern die Effizienz und stärken unser Engagement für Sicherheit und Nachhaltigkeit. Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit und die Unterstützung durch unsere Partner und die lokalen Gemeinden, die uns bei diesen Fortschritten unterstützen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79507/05-07-25FRGLaEstrella2025_de_Prcom.002.jpeg

Abbildung 2: Planieren von Oberflächenmaterial als Vorbereitung für die Aufschüttung des Straßenbelags

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79507/05-07-25FRGLaEstrella2025_de_Prcom.003.jpeg

Abbildung 3: Arbeiter verlegen und verdichten den Straßenbelag

Ausblick

Forge Resources Corp. freut sich über die Dynamik, die das Unternehmen beim Vortrieb des Zugangsstollens sowie bei den Infrastrukturverbesserungen erreicht hat. Das Unternehmen bedankt sich bei seinen Aktionären, Partnern und der Gemeinde Betulia für ihre kontinuierliche Unterstützung und Kooperation. Forge Resources richtet sein Hauptaugenmerk weiterhin darauf, seine Erschließungspläne mit Sorgfalt, Transparenz und einer gemeinsamen Erfolgsvision umzusetzen.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen hält eine 60%ige Beteiligung an Aion Mining Corp. und hat eine formelle Vereinbarung zum Erwerb von 80 % an diesem Unternehmen getroffen, einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. La Estrella enthält acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle. Weiters besitzt das Unternehmen auch eine Option auf das Projekt Alotta, ein aussichtsreiches Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegt.

Für das Board of Directors

PJ Murphy, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Übernahme von Aion. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Insbesondere kann nicht garantiert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion wie beschrieben oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir berufen uns auf Safe-Harbor-Regelungen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79507

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79507&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA34630Q1090

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.