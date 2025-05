Nasdaq-100 Index® - Der altbekannte Taktgeber!

Nach dem April-Rückschlag und dem letztlich lehrbuchmäßigen Rücksetzer an das alte Allzeithoch vom letzten Quartal 2021 bei 16.765 Punkten machten wir zuletzt die 200-Tage-Linie (akt. bei 20.191 Punkten) als echten Gradmesser für die laufende Erholungsbewegung aus (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 6. Mai). Der seinerzeit beschriebene Signalgeber hat nichts an Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil: Nach der kurzfristigen Bodenbildung der letzten Wochen lässt die Rückeroberung der meistbeachteten Glättungslinie auf den Abschluss einer noch größeren, unteren Umkehr hoffen lassen. Letztere ist mit dem gestrigen Spurt über das Hoch von Ende März bei 20.292 Punkten endgültig abgeschlossen. Da der MACD weiter „long“ positioniert ist, und die kleine Bodenbildung ein rechnerisches Kursziel von 21.800 Punkten bereithält, können Anlegerinnen und Anleger auf einen doppelten Rückenwind hoffen. Dank des beschriebenen Ausbruchs rechtfertigt das Anschlusspotenzial aus der dadurch abgeschlossenen größeren Trendwende sogar einen Vorstoß in „uncharted territory“ – sprich einen Spurt über die Hochs bei 22.133/22.223 Punkten. Als engmaschige Absicherung bietet sich dagegen die Kombination aus dem gestrigen Aufwärtsgap (20.613 zu 20.204 Punkte) und der 200-Tage-Linie an.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

