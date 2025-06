Gastgewerbe mit Umsatzplus im April - Spätes Osterfest lässt Kassen klingeln

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Das deutsche Gastgewerbe ist mit einem Umsatzplus in das zweite Quartal gestartet.

Restaurants, Kneipen, Hotels und sonstige Beherbungsstätten nahmen im April 1,8 Prozent mehr ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Inflationsbereinigt (real) gab es ein Plus von 1,7 Prozent. In der Gastronomie stieg der Umsatz real um 1,5 Prozent gegenüber März. Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten ein Plus von real 4,5 Prozent im Monat April. Dabei kam dem Gastgewerbe das späte Osterfest zugute, das dieses Jahr in den April fiel und für viele Menschen Anlass zu Urlauben gab.

Die Branche erhofft sich auch Rückenwind von der Politik. Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Guido Zöllick, sieht den Koalitionsvertrag von Union und SPD als gute Arbeitsgrundlage und fordert schnelles Handeln. Seine Branche profitiert davon, wenn die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie ab Januar 2026 dauerhaft auf sieben von 19 Prozent sinken soll. "Das ist eine Art Steuergerechtigkeit", erklärte Zöllick jüngst auf einer Branchenkonferenz und verwies auf die Steuern in Nachbarländern.

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Klaus Lauer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)