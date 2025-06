Data4Industry-X erhielt den BAIDATA Excellence Award 2025 für den Beitrag an der Interoperabilität industrieller Datenräume

Data4Industry-X, die vertrauenswürdige Industry Data Space Lösung wurde von BAIDATA, dem spanischen Verband für die Entwicklung der Datensouveränität und Datenwirtschaft auf der iberischen Halbinsel mit dem BAIDATA Excellence Award 2025 in der Kategorie "Einsatz innovativer Pilotprojekte und Anwendungsfälle" ausgezeichnet.

Diese Anerkennung streicht die umfassende Leistung von Dawex, Schneider Electric, Valeo, CEA und Prosyst bei der Veranschaulichung der Data4Industry-X Lösung heraus , der ersten internationalen Interoperabilität von Datenräumen für den Informationsaustausch bezüglich des digitalen Produktpasses, wie im April 2025 am Stand von Plattform Industrie 4.0 bei der Hannovermesse aufgezeigt.

Dieser Preis hebt die französische Technologie und industrielle Exzellenz bei der Förderung nahtloser Interoperabilität von Industrial Data Spaces über Grenzen hinweg hervor sowie die Auswirkung der Data4Industry-X Lösung bei der Weiterentwicklung geförderter, souveräner und dialogfähiger Datenräume.Somit wird der Einsatz von vertrauenswürdigem Datenaustausch quer durch die europäischen Industriebranchen beschleunigt.

Data4Industry-X unterstützt die Ambition von Manufacturing-X für ein überzeugendes und nachhaltiges globales Industrie-Ökosystem und bietet die flexibelste und fortschrittlichste Lösung für Datenaustausch auf dem Markt. Data4Industry-X führt den de facto-Standard von Gaia-X ein, nutzt die Konformitätsservices von Gaia-X Digital Clearing House, koppelt sich mit dem OPC-UA-Protocol sowie dem Data Space Protocol, unterstützt Open API-Formate und die Asset Administration Shell Datenmodelle und integriert sich schließlich mit dezentralen Konnektoren.

Data4Industry-X basiert auf der Industry Data Space Lösung von Dawex, auf den Bausteinen für Datenkontinuum von Schneider Electric und Prosyst, von der IIoT Box bis zum Datenraum, sowie auf der Technologieentwicklung von CEA-List hin zur Dezentralisierung von Datenräumen und schließlich auf der Entwicklung von Anwendungsfällen von Valeo. Hierbei wird auf Daten und KI für die Prognose und die Reduzierung von CO2-Emissionen weltweit gesetzt.

"Der BAIDATA Excellence Award zeigt die Bedeutung der Interoperabilität als treibende Kraft für die künftigen Industry Data Spaces auf", meint Laurent Lafaye, Co-CEO von Dawex. "Die Data4Industry-X Lösung zeigt beispielhaft, wie digitale Ökosysteme KMUs und Großunternehmen zusammenführen können, um operative Effizienz quer durch die Industrielandschaft zu steigern."

Die Auszeichnung wurde während des BAIDATA Forum am 26. Juni 2025 in Bilbao, Spanien im Rahmen der Digital Week 2025 in Spanien verliehen.

