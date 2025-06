EQS-News: TBF Global Asset Management: Nachlese - THINK TANK Active Investing

Emittent / Herausgeber: Donner & Reuschel AG, Investor Services / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

D&R Investor Services betreut unabhängige Asset Manager sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die DONNER & REUSCHEL die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert D&R Investor Services über eine aktuelle Veröffentlichung des Kooperationspartners TBF Global Asset Management GmbH.

Die Kernaussage vom THINK TANK:

„Chancen entstehen dort, wo der Markt ineffizient ist – passives Investieren schöpft dieses Potenzial nicht aus.“

Zentrale Erkenntnisse:

Aktives Investieren bleibt in einem Umfeld geopolitischer Brüche, makroökonomischer Unsicherheit und technologischer Disruption der Schlüssel zur Outperformance.

Carsten Mumm, DONNER & REUSCHEL: Passives Investieren greift zu kurz – es braucht selektives, fundamentalbasiertes Handeln.

Marcel Oldenkott, BIT Capital: Erfolgreiches Active Investing basiert auf Bottom-up-Analysen, Technologieverständnis und datengetriebenem Research – jenseits von Benchmarks.

Patrick Vogel, TBF: Es ist enorm wichtig, den Unternehmen zuzuhören. Strukturelle Trends gehen regelmäßig mit sehr starkem bis zu exponentiellem Wachstum einher, Beispiel die stürmische Entwicklung von KI. Davon profitiert Active Investing.

Das Diskussionsergebnis:

Benchmarks wie der MSCI World dienen der Orientierung – nicht als Steuerungsgröße. Ziel bleibt substanzbasierte Outperformance durch disziplinierte Investmentprozesse.

Fazit:

Aktives Asset Management ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit – für alle, die in komplexen Märkten erfolgreich investieren wollen.

Sollten Sie das Event verpasst haben, können Sie die Aufzeichnung hier abrufen.

Wir freuen uns auf den nächsten THINK TANK – eine Initiative von TBF und DONNER & REUSCHEL. Und natürlich darauf, Sie wieder begrüßen zu dürfen.

Über TBF

TBF verfügt als unabhängiger Asset Manager von 1,1 Mrd. EUR und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds in Publikums- und maßgeschneiderten Spezialfonds. TBF ist auf die Unternehmensanalyse spezialisiert und setzt darüber hinaus im Anleihenbereich langjährig erprobte risikoadjustierende Strategien ein. Seit der Gründung der TBF Global Asset Management GmbH im Jahr 2000 wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes Unternehmen agiert TBF unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierte, auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagestrategie stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Die Partner und Kunden der TBF profitieren von einer offenen Kommunikation, kurzen Entscheidungswegen und einer professionellen Aufstellung.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tbfsam.com/



Presseanfragen

Sven Wiede, Head of Marketing, TBF Sales and Marketing GmbH, Langenhorner Chaussee 666, 22419 Hamburg, Telefon: +49 40 308 533 555, E-Mail: sven.wiede@tbfsam.com

