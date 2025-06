Palladium - Langfristige Glättung: nächste Hürde genommen!

Die Kursverläufe von Platin und Palladium hatten wir zuletzt besonders ins Schaufenster gestellt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 10. Juni). Bei letzterem gewinnt die diskutierte Bodenbildung mehr und mehr an Konturen. Nach dem Kursverfall vom Rekordhoch bei 3.441 USD auf 826 USD durchläuft das Edelmetall eine Stabilisierung – und zwar auf Basis einer ganz entscheidenden Schlüsselzone. In den vergangenen 14 Jahren seit 2011 hat der Palladiumpreis zwischen rund 910 USD und knapp 850 USD immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt (siehe Chart). Ein Fibonacci-Retracement (932 USD) lässt auf diesem Niveau sogar eine markante Kumulationsunterstützung entstehen. Bei der Bodenbildung greift dem Palladiumpreis der MACD unter die Arme: Auf historisch niedrigem Level hat der Trendfolger 2024 ein neues Einstiegssignal generiert, welches seither Bestand hat. In diesem Umfeld verleiht die Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 1.080 USD) einer langfristigen unteren Umkehr zusätzlichen Nachdruck. Abgeschlossen wäre diese oberhalb des Hochs vom Dezember 2023 (1.245 USD), was wiederum für ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 400 USD sorgen würde.

Palladium (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palladium

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.