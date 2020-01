ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 160 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat Morphosys von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 97 auf 160 Euro angehoben. Nachdem das Unternehmen sein hauseigenes Krebsmittel Tafasitamab nun bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht hat, sei die Wahrscheinlichkeit für eine Zulassung bis Juni 2020 auf 75 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht erhebliches Wertsteigerungspotenzial bei diesem sowie bei weiteren Wirkstoffen, an denen Morphosys beteiligt ist./kro/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020